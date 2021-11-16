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16.11.2021 12:51
Рубрика: Власть

Жители Ульяновской области реализовали 107 млн рублей по соцконтрактам

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Жители Ульяновской области в 2021 году реализовали почти 107 млн рублей, полученных по соцконтрактам, Эта поддержка стала одной из основных по нацпроекту "Демография" в регионе. Она помогает жителям улучшить материальное положение и выйти на самообеспечение без привлечения дополнительных соцвыплат.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

По словам и.о. министра семейной, демографической политики и соцблагополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, с начала года заключено порядка двух с половиной тысяч социальных контрактов - ульяновцы оформляют их на развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом в Сурском, Старомайнском, Мелекесском районах и Новоульяновске отмечается наиболее высокий процент оформления данного вида поддержки. Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 250 тысяч рублей.
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Так, семья Даниловых из Димитровграда оформила контракт на развитие индивидуальной трудовой деятельности. На выделенные средства приобретено необходимое оборудование, арендовано помещение и организована работа столярной мастерской, где производятся уникальные предметы быта из дерева, проводят мастер-классы для детей и взрослых, делают эксклюзивную мебель, лестницы, подарки.

В Барышском районе местная жительница Юлия Кривова открыла свое дело по производству кукол. Для реализации проекта она прошла курсы повышения профессионального мастерства, приобрела первые заготовки. Весной этого года она обратилась за соцконтрактом в отделение соцзащиты своего района и после оформления бизнес-плана было принято решение о выделении 250 тыс. рублей, которые помогли ей реализовать проект.

Фото: Алексей Юхтанов
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Справка "РГ":

Социальный контракт могут заключить жители региона, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Для того, чтобы получить господдержку, можно обратиться в отделение соцзащиты своего района, где профильные специалисты проконсультируют, как можно оформить такой контракт. Например, при поиске работы и последующем трудоустройстве обратившийся сможет получать в первый месяц и затем при трудоустройстве в течение трёх месяцев дополнительную выплату, которая составит более 11 тыс. рублей. При открытии своего дела выплата может достигать 250 тыс. рублей, на развитие личного подсобного хозяйства - 100 тыс. рублей.

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