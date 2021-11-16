Депутаты назвали приоритетом ремонт и строительство сельских дорог

На ремонт и строительство сельских дорог нужно выделять больше средств. С таким предложением обратились депутаты Законодательного собрания Новосибирской области к членам правительства региона.

В комитетах заксобрания продолжается обсуждение законопроекта об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике - акцент на дорожное строительство и создание информационных систем для безопасности жителей области.

Как заметил председатель профильного комитета Майис Мамедов, бюджет - живой организм, и с ним надо работать в течение года.

- Я всегда говорю о том, что у нас бюджет согласия. Потому что мы совместно с региональным правительством, общественностью обсуждаем, куда потратить каждый рубль. Нельзя сказать, что одно направление расходов менее значимо, чем другое. Обсуждаем, думаем и приходим к конструктивному решению, - прокомментировал Майис Мамедов.

Пример тому - фонд дорожного строительства. В последние годы на эту сферу в областном бюджете закладывают семь миллиардов рублей. Но затем федеральный центр направляет трансферты, регион может получить дополнительные средства по нацпроекту и федеральным программам. В итоге в 2021 году дорожная отрасль профинансирована на 10 миллиардов рублей.

- Ожидаем, что и в 2022 году сумма будет в этих же границах, точно не меньше. До 25 ноября, как нам сообщил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, станет известно о федеральных поступлениях, и ко второму чтению бюджета мы выйдем с большей суммой для дорожного фонда, - сказал председатель комитета.

Депутат Александр Барсуков обратил внимание на то, что на ремонт и строительство дорог в сельской местности обычно выделялось до 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Однако в последние годы финансирование идет на снижение. В этом году муниципалитетам направлено не более одного миллиарда рублей, а на следующий год запланированы 730 миллионов рублей. При этом сеть муниципальных дорог протяженностью десять тысяч километров ветшает.

- В некоторых селах до сих пор нет никаких дорог. Предлагаю профицит бюджета направлять сельским территориям, - отметил Александр Барсуков.

Все понимают, что и областному центру необходимы средства на обновление дорог. В этом году депутаты поддержали выделение дополнительных 278 миллионов рублей из регионального бюджета на дороги Новосибирска. Это стало ответом на многочисленные обращения горожан по поводу качества дорог. Как ранее сообщил первый вице-спикер Андрей Панферов, депутаты должны знать, насколько эффективно эти средства потрачены, чтобы говорить о следующих траншах для Новосибирска.

Депутат Сергей Титков высказал опасения, что скоро в районах области некому будет возить детей до школ.

- Регион закупает новые автобусы, в том числе школьные, а работать на них некому. Потому что зарплата у водителей в муниципальных образованиях - 15-16 тысяч рублей. Нужно решать этот вопрос, - обратился депутат к министру финансов.

Об изменениях в госпрограмме по построению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" депутатам доложил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь. Поправки связаны с увеличением ассигнований по ряду направлений, в том числе связанных с безопасностью дорожного движения и безопасным пребыванием детей в школах. Однако выделяемых средств недостаточно, например, для модернизации противопожарных систем в школах и детских садах. Во многих учреждениях они устарели. Всего требуется обновить сигнализации в 1200 объектах, в этом году по предписанию прокуратуры системы заменили в 106 школах.

Заместитель председателя комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина попросила минцифру просчитать, за какой период в регионе возможно обновить все сигнализации и сколько на это потребуется средств. Депутаты вернутся к этому вопросу на следующих заседаниях.

Прямая речь

Майис Мамедов, председатель комитета заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике:

- Качество дорожно-строительных работ должно быть на первом месте. Пока не могу сказать, что результат нас удовлетворяет. Депутатский контроль вместе с членами правительства, минтрансом будем усиливать. Привлекаем общественность. Нужно сделать так, чтобы вложенные средства работали эффективно. Региону нужны качественные дороги. На это направлен наш проект "Дорожный контроль".