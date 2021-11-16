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16.11.2021 22:25
Рубрика: Экономика

На Алтае 18 инвалидов лишили земли из-за ошибки чиновников

Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
В Барнауле инвалида второй группы Виктора Пожидаева чиновники через суд лишили земельного участка, который два года назад сами же дали ему в аренду на льготных условиях. Они забыли потребовать у инвалида справку о нуждаемости в жилье и теперь исправили свою ошибку, отняв участок. Кроме Виктора Пожидаева чиновники в судебном порядке отобрали землю еще у 17 алтайских инвалидов. Вот такая социальная поддержка.

- Я был в шоке, когда получил повестку в суд, - вспоминает Виктор Николаевич. - Меня выставили преступником, как будто я намеренно не подал какие-то данные и незаконно получил землю. Но я представил все документы, которые у меня просили. И в этом списке не было справки о нуждаемости.

Фото: kprf.rubtsovsk.ru
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Виктор Пожидаев живет в маленьком пригородном поселке Мохнатушка под Барнаулом. Два года назад он вместе с сыном задумал строить новый дом - с детьми и внуками на 30 квадратах стало тесно. Присмотрели участок в 15 соток в родном селе и обратились в Алтайкрайимущество с просьбой выделить его в аренду.

- О льготе на первоочередное выделение земли инвалидам мы даже не знали, хотели взять в аренду участок на общих условиях, - говорит сын Виктора Николаевича Виталий Пожидаев. - Это в крайимуществе нам сказали, что отец может получить его без аукциона. Мы подали заявление и документы: копию паспорта и справку об инвалидности. Ничего другого с нас не требовали. Месяц чиновники все проверяли и в ноябре 2019-го оформили аренду на 20 лет.

Еще до оформления аренды Виктор Пожидаев поставил участок на кадастровый учет, отдав за это почти всю месячную пенсию по инвалидности - единственный свой доход. Успел потратиться и на земляные работы, чтобы выравнять участок под будущее строительство. "Хорошо хоть ничего построили, даже фундамент не заложили. А так бы и это отобрали", - сокрушается Виктор Николаевич.

- Все попытки доказать в суде, что инвалид ни в чем не виноват - не дали результатов, - отметила адвокат Анна Навратил. - И районный, и краевой суды поддержали позицию крайимущества. У нас есть закон о социальной поддержке людей с инвалидностью, но на деле выходит не поддержка, а издевательство.

Они забыли потребовать у инвалида справку и теперь исправили свою ошибку, отняв участок

У чиновников из Алтайкрайимущества - своя правда. Раньше они действовали по постановлению правительства, согласно которому для выделения земли нужны были только справка об инвалидности и заявление.

- В апреле 2018 года это постановление отменили, а мы продолжали предоставлять землю, не учитывая нуждаемость инвалидов в жилье, - сообщил начальник Алтайкрайимущества Александр Теплов. - Прокуратура Алтайского края оспорила законность одной из таких сделок. А когда суд иск удовлетворил, в результате судами были признаны ничтожными 12 сделок и еще шесть договоров аренды отменены на стадии заключения.

При этом ни суды, ни Алтайкрайимущество не ссылаются на документ, устанавливающий новый порядок. Они просто стали по-своему трактовать статью 17 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов", где закреплено их право "на первоочередное получение земельных участков для ИЖС".

Тем временем Виктор Пожидаев решил обжаловать это решение в кассации и, если понадобится, в Верховном суде РФ.

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