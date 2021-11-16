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16.11.2021 16:04
Рубрика: Власть

Новосибирские власти объявили мораторий на размещение ларьков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о моратории на размещение на территории города нестационарных торговых объектов. Он будет действовать в течение месяца. За это время специалисты мэрии и районных администраций должны провести мониторинг действующих ларьков и киосков. Такое поручение им дал глава города.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Проверка по требованию мэра начнется с микрорайона МЖК, где жители выступили с протестами против установки нового нестационарного объекта на улице Высоцкого.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Далее необходимо проверить Октябрьский и другие районы и доложить мне обстановку, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть. - У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит: случай на МЖК показательный, системный.

Глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков сообщил мэру, что территория МЖК перенасыщена торговыми объектами, более того, на противоположной стороне от места, где планируют установить киоск - улица Высоцкого, 31, 35, - также работает ряд торговых павильонов.

Анатолий Локоть напомнил, что несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать количество нестационарных объектов, из-за перенасыщения которыми микрорайон выглядит как барахолка.

- Я ставлю совсем другую задачу. В течение месяца мое поручение должно быть исполнено. А затем посмотрим, куда двигаться дальше, - подытожил Анатолий Локоть.

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