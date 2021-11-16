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16.11.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

Пассажиры автобуса пострадали в Красноярске из-за пьяного водителя машины

Текст: Дмитрий Машуков

Накануне вечером на правобережье Красноярска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Предполагаемый виновник аварии, управлявший автомобилем ВАЗ, скрылся с места происшествия. В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса, рассказали сегодня в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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По информации правоохранительных органов, водитель легкового отечественного автомобиля, перестраиваясь на полосу движения общественного транспорта, допустил столкновение с автобусом ЛИАЗ, затем наехал на электроопору и скрылся с места ДТП. Бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу получивших травмы пассажиров автобуса - 59-летнюю женщину и 17-летнюю девушку. Младшая из пострадавших госпитализирована.

47-летний водитель ВАЗ задержан. Как выяснили сотрудники ГИБДД, автомобилист лишен права управления за езду в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что вчера он снова сел за руль пьяным.

Полицейские составили в отношении нарушителя дорожных правил ряд административных материалов.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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