Работников кузбасской шахты эвакуировали из-за задымления

На угольной шахте "Алардинская" на юге Кузбасса организована эвакуация горняков. На место выехали горноспасатели.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), решение вывести людей на поверхность принято из-за задымления. Оно возникло на участке с отработанной лавой. По данным источника, из шахты эвакуировано уже более ста человек, еще 160 предстоит вывести. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Шахта, которая находится возле города Калтана, входит в состав "Распадской угольной компании" (Evraz). Предприятие добывает коксующийся уголь марки КС. Основные потребители сырья - металлургические и коксохимические заводы.