В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Томска в Москву

Лайнер, совершавший рейс Томск-Москва, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Как передает Интерфакс, Boeing-737 принадлежит авиакомпании S7 Airlines.

Самолет приземлился в 11.47 по местному времени (07.47 мск). Перед посадкой воздушное судно около двух часов вырабатывало топливо. Вынужденная посадка была произведена по решению экипажа.

Борт вылетел из Томского аэропорта Богашево в 08.40 по местному времени (04.40 мск) и согласно расписанию должен был приземлиться в аэропорту Домодедово в 09.10 по Москве.