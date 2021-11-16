Школу с музеем и лабораториями введут в строй в Новосибирске

В финальную стадию вышло строительство школы на 1100 мест на улице Михаила Немыткина в Калининском районе Новосибирска. Строительно-монтажные работы завершены, и в настоящее время готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Как отметил министр строительства региона Иван Шмидт, в Калининском районе активно возводятся жилье и социально значимые объекты. В прошлом году там была введена в эксплуатацию школа на улице Тюленина, в этом - детский сад на улице Краузе. Школа на улице Михаила Немыткина строится по нацпроекту "Жилье и городская среда".

- Объекты, которые строятся в регионе по национальным проектам, находятся на постоянном контроле правительства области. В сегодняшней ситуации, когда продолжается рост стоимости строительных материалов и по-прежнему не хватает рабочей силы из-за пандемии, выполнение госконтрактов - особая ответственность для подрядчиков, - отметил Иван Шмидт.

Школа площадью более 15 тысяч квадратных метров строится по типовому проекту, включенному в реестр Минстроя РФ в качестве экономически эффективного. В здании, помимо классных помещений, предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Общая стоимость объекта превышает 1,1 миллиарда рублей.

Министр Иван Шмидт подчеркнул, что благодаря реализации региональных и федеральных программ в Новосибирской области одновременно строится более 140 объектов. В том числе в этом году запланировано ввести в эксплуатацию три новых школы и восемь детских садов.