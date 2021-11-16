Следователи выяснят причину смерти ребенка в больнице Хакасии

Новости

Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 54 субъектах 04:37
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 04:15
Специалист рассказал о влиянии низких температур на смартфон 04:02
Врач предостерег от самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19 03:30
В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы 01:56
Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником 15.11.2021
Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 15.11.2021
Сенаторы предложили маркировать метанол цветом и запахом 15.11.2021
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 15.11.2021
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 15.11.2021
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 15.11.2021
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 15.11.2021
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 15.11.2021
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 15.11.2021
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 15.11.2021
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 15.11.2021
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 15.11.2021
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 15.11.2021
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 15.11.2021
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 15.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 04:26
Рубрика: Происшествия

Следователи выяснят причину смерти ребенка в больнице Хакасии

Текст: Дмитрий Машуков

В ночь на 14 ноября в приемный покой детской больницы Республики Хакасия поступил малолетний ребенок в очень тяжелом состоянии. Спасти жизнь девочки врачам не удалось. Минздрав региона начал служебную проверку, сообщили в ведомстве.

В Новосибирске проверят версию о смерти ребенка из-за отсутствия лекарств

Специалисты должны установить причину смерти малолетней пациентки и дать оценку действиям медицинского персонала. Пресс-служба министерства не говорит о подробностях ЧП, ссылаясь на врачебную тайну.

Между тем Следственный комитет организовал процессуальную проверку в связи с "причинением смерти по неосторожности". Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, уточнили в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным следователей,13 ноября восьмилетнюю девочку доставили в больницу с тревожными симптомами - повышенной температурой тела и тошнотой. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. Проводится судебно-медицинское исследование. Правоохранителям предстоит установить, насколько квалифицированно и своевременно была оказана помощь.

В регионах Происшествия Общество Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Володин: Регионы и эксперты обсудят поправки о введении QR-кодов
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей