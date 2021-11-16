Следователи выяснят причину смерти ребенка в больнице Хакасии

В ночь на 14 ноября в приемный покой детской больницы Республики Хакасия поступил малолетний ребенок в очень тяжелом состоянии. Спасти жизнь девочки врачам не удалось. Минздрав региона начал служебную проверку, сообщили в ведомстве.

Специалисты должны установить причину смерти малолетней пациентки и дать оценку действиям медицинского персонала. Пресс-служба министерства не говорит о подробностях ЧП, ссылаясь на врачебную тайну.

Между тем Следственный комитет организовал процессуальную проверку в связи с "причинением смерти по неосторожности". Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, уточнили в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным следователей,13 ноября восьмилетнюю девочку доставили в больницу с тревожными симптомами - повышенной температурой тела и тошнотой. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. Проводится судебно-медицинское исследование. Правоохранителям предстоит установить, насколько квалифицированно и своевременно была оказана помощь.