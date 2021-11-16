Студенты ТПУ смогут создавать продукты в бизнес-акселераторе МТС

Студенты Томского политеха смогут создавать, пилотировать и внедрять свои цифровые продукты на инфраструктуре МТС - при экспертной поддержке компании.

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил акселерационные программы для студентов по технологическому предпринимательству. В проекте будут участвовать три томских вуза - Томский политех, ТГУ и ТУСУР.

На площадке каждого из учебных заведений будут открыты специальные технологические зоны, обеспеченные всем необходимым оборудованием для тестирования и пилотирования цифровых продуктов. Оператор предоставит участникам программы серию воркшопов по созданию и внедрению продуктов, поддержку специалистов по кратному росту стартапов, а также доступ к цифровым ресурсам МТС: стекам технологий, облачной инфраструктуре и IoT.

- МТС накопила огромный опыт работы с инновациями, который может быть успешно использован для развития цифрового потенциала Томской области, - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко. - За время работы внутреннего акселератора компании более 70 команд прошли акселерацию и создали шесть прототипов продуктов. Томск стал первым городом, запустившим акселерационную программу МТС для студентов. Открывая технологические лаборатории на площадках ведущих вузов Томской области и оказывая экспертную поддержку, мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукты, созданные томскими студентами внутри акселератора МТС, получат поддержку и будут успешно внедрены в нашу повседневную жизнь.

В акселераторе студенты смогут реализовать свои идеи по созданию цифрового продукта или сервиса. Например, в сфере финансовых технологий, умных пространств, медиа, развлечений, решений на основе анализа больших данных. Для этого они могут как самостоятельно объединяться в команды, так и присоединяться к уже работающим командам Центра внутренних инноваций МТС.

На первом этапе команды будут работать в предакселераторе. За три-четыре месяца студенты сформируют видение продукта - портрет целевой аудитории, потребительскую проблему, способ ее решения и ключевую ценность. Затем команды приступят к реализации предпринимательского замысла: определят бизнес-модель, посчитают рынок и unit-экономику, соберут работающий прототип и сделают первые тестовые продажи.

Лучшие прототипы продукта могут стать полноценной частью цифровой экосистемы МТС или перейдут в венчурную студию, где можно развить продукт до отдельной компании. У студентов также появится возможность пройти стажировку в МТС и трудоустроиться.

Комментарий

Евгений Беспала, заместитель проректора по науке и трансферу технологий ТПУ:

- Уже более 15 лет Томский политех делает ставку на технологическое предпринимательство. В университете действует целая экосистема его развития, в которую ежегодно попадают более четырех тысяч студентов. Это и университетский акселератор Startup Industry, и предпринимательская университетская "Точка Кипения", и FabLab, и программа "Стартап как диплом", и многое другое. На основе этой экосистемы мы сейчас, в том числе с коллегами из МТС, проектируем нашу стартап-студию, которую в ближайшее время планируем анонсировать для студентов. Мы благодарны компании МТС как нашему партнеру за включенность в развитие технологического предпринимательства в нашем вузе.