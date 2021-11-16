На Ставрополье открыли сезон охоты на пушного зверя

В регионе шестого ноября открыли сезон охоты на пушного зверя. Сейчас на территории края 109 охотничьих угодий, их общая площадь - шесть миллионов гектаров.

Чтобы охотиться на общедоступных угодьях, надо заплатить только госпошлину. В частных охотхозяйствах придется раскошелиться на путевку. Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам Алексея Плеснявых, начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, до девятого января разрешена охота на зайца-русака, до 28 февраля - на лисицу, корсака, волка, шакала и енотовидную собаку.

- Разные сроки окончания сезона связаны с физиологическими особенностями животных и климатом Ставрополья. Зайцы уже в январе готовы к размножению, у хищников этот период наступает позднее, - пояснил Плеснявых.

Охота также открыта на степную, полевую, водоплавающую и болотно-луговую дичь. Первые две группы включают голубей, горлиц, перепелов, куропаток и фазанов. Их добыча начинается в августе и продолжается до конца года. К двум другим категориям относятся разные виды куликов - турухтан, травник и бекас.

- Через регион проходят пути миграции перелетных птиц. В последние годы климат в крае стал теплее. Некоторые виды уток раньше улетали в поисках незамерзших водоемов в Краснодарский край и Крым, а теперь остаются на зимовку у нас, так как водная гладь рек и озер не покрывается полностью льдом, - продолжает специалист.

По словам Плеснявых, чтобы получить разрешение на добычу, нужно определиться, на каких угодьях хочешь охотиться. Их два вида - общего пользования и закрепленные за организациями и ИП. В пользовании частников находится 82 участка, они сами устанавливают цены для своих клиентов. Тем же, кто выбрал общедоступные участки, надо лишь заплатить госпошлину - 650 рублей за сезон.

Чтобы получить разрешение на добычу, нужно определиться, на каких угодьях хочешь охотиться. Их два вида - общего пользования и закрепленные за организациями и ИП

- Сначала необходимо получить разрешение на охоту. Для этого следует обратиться к тому юрлицу, за которым закреплено угодье, заплатить взносы и госпошлину. В случае с общедоступными участками охотник подает заявление в минприроды Ставрополья. Сделать это можно тремя способами - прийти в министерство или в МФЦ или подать заявление через сайт "Госуслуги". К слову, в последнее время мы наблюдаем рост популярности третьего варианта, - сообщил Плеснявых.

Кстати, за несколько месяцев до начала сезона охотник должен оставить заявку на тот вид животного, который его больше всего интересует. Также он должен сообщить, где хочет охотиться. В минприроды СК собирают и обрабатывают эту информацию. Если на выбранный участок очень много претендентов, проводится жеребьевка. По ее итогам формируется основной и резервный списки.

По словам председателя общественной организации "Ставропольское региональное отделение военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа" Геннадия Гугимова, часто охотники приезжают на один день, не все любят многосуточные выезды:

- Мы находимся вблизи Ставрополя, наши угодья площадью 29,5 гектара расположены на территории нескольких населенных пунктов. Летом начинается охота на сурка-байбака. Затем наступает сезон степной и полевой пернатой дичи - перепелов и горлиц. Следом идет утка, потом пушной зверь. Кстати, в нашем хозяйстве водятся барсуки и косули. Есть кабаны, но их отстрел запрещен.

Большая часть тех, кто охотится на территории Ставропольского регионального отделения военно-охотничьего общества - сотрудники правоохранительных органов, как действующие, так и в отставке. По словам Гугимова, предпочтения при выдаче путевок в НКО отдают членам организации. Для них же действуют скидки и другие бонусы. Так, для льготников - ветеранов, участников боевых действий и инвалидов - стоимость путевки в сезон добычи пушнины составляет 2,5 тысячи рублей. Остальным придется заплатить 3,5 тысячи. Годовой членский взнос - 2,5 тысячи.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши охотугодья находились в хорошем состоянии. Поэтому члены нашей организации должны отработать определенное количество часов. Если же кто-то не хочет тратить свое время, ему придется доплатить еще 1500 рублей. Собранные средства уходят на обеспечение деятельности НКО, - добавил Гугимов.

В Кочубеевском опытно-показательном охотничье-рыболовном хозяйстве (ООО "ОПОРХ") делают ставку на низкую стоимость путевок - цены начинаются от 500 рублей. По словам директора предприятия Дмитрия Лапчака, упаковка патронов обходится дороже:

- Мы стараемся создавать условия для местных жителей, чтобы любой желающий мог поохотиться. Наш учредитель владеет агропредприятием и спонсирует деятельность в хозяйстве. Поэтому есть средства и на воспроизводство животных ресурсов.

Не так давно в ОПОРХ высадили люцерну, заросли которой привлекают зайцев и служат для них кормом. Особенно же ценны фазаны - красивые птицы, за которыми приезжает много охотников. Их популяцию также поддерживают.

- Почти 90 процентов наших клиентов живет в Кочубеевском районе. Много охотников со стажем в несколько десятков лет. Они, можно сказать, хранители знаний, и молодежи стоит у них учиться тому, как стать настоящим охотником, - добавил Дмитрий Лапчак.

По словам ставропольского охотника Николая Сарыча, который занимается любимым делом более 25 лет, "стартовый набор" для новичка обойдется примерно в 30 тысяч рублей, если не брать б/у вещи. Первым оружием могут стать двустволки МР-43 или МР-27. Стоимость новой модели начинается от 20-22 тысяч рублей. Коробка с 25 патронами обойдется примерно в тысячу. Также нужен камуфляж, который сделает человека менее заметным в лесу или поле. Цены на одежду разные, но можно уложиться в две-три тысячи. Нельзя забывать и об обуви, за нее придется выложить еще несколько тысяч.

Если хочется ходить на охоту с собакой, то породистый щенок с родословной потянет на 30-50 тысяч рублей. Но не стоит забывать и о том, что придется потратиться на его воспитание и дрессировку.

Кстати

Некоторые виды охоты не предусматривают наличие оружия (например, охота с ловчими птицами или борзыми, а также с помощью капканов). К слову, парфорсная охота (от французского "par force" - брать силой), когда зверя берут гончие без помощи человека или огнестрельного оружия, во все времена была привилегией избранных. В такой охоте участвуют, как правило, одна или несколько стай гончих - по 30-40 собак в каждой.