Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Чечне

По факту взрыва бытового газа в одном из частных домов в Гудермесе прокуратура Чеченской Республики организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате взрыва пострадали четверо маленьких детей.

- В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана принципиальная оценка соблюдению законодательства при эксплуатации энергооборудования, а также деятельности контролирующих органов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также уточнили, что пострадавшие дети госпитализированы, у них различные травмы, в том числе термические ожоги. Результаты проверки прокуратура взяла на особый контроль.

Как ранее сообщала "РГ", в Гудермесе сегодня вечером произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате пострадали четверо детей, которых доставили в медучреждение.