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16.11.2021 16:59
Рубрика: Общество

В Чечне открылся первый глэмпинг-лагерь

Текст: Никита Пешков (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 259(8610)
Комплекс из четырех больших палаток комфорт-класса появился в Веденском районе Чеченской Республики. Он находится возле популярных туристических объектов - поселения Хой и озера Кезеной-ам. Проект обошелся инвестору примерно в 10 миллионов рублей.
В глэмпингах есть мебель, розетки, техника - словом, почти все, что имеется в гостиницах. Фото: Владимир Аносов/РГ В глэмпингах есть мебель, розетки, техника - словом, почти все, что имеется в гостиницах. Фото: Владимир Аносов/РГ
В глэмпингах есть мебель, розетки, техника - словом, почти все, что имеется в гостиницах. Фото: Владимир Аносов/РГ

Глэмпинг - относительно новый для Северного Кавказа вариант размещения туристов. Он подойдет тем, кто хочет отдохнуть на природе, но при этом не готов отказаться от привычного комфорта.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Конструкции из дерева или металла обтянуты специальным материалом. Внутри все, что есть в обычном гостиничном номере. Зато снаружи не коридор, а горы и звездное небо. В минтуризма республики утверждают, что именно удивительный вид, открывающийся из окон палаток, побудил построить лагерь именно здесь.

- Глэмпинг не случайно расположен у села Хой. Это место силы, оно очень популярно у туристов, - говорит руководитель отдела развития туризма и внешних связей ведомства Дагмара Исакова.

Жемчужина региона - озеро Кезеной-ам. На его берегу уже есть один туристический комплекс, в который вложили около двух миллиардов рублей. Теперь рядом появился еще один. В 2019 году на озере прошла самая высокогорная в России и Евразии регата. В селе же находится крупный Хойский историко-архитектурный комплекс. Главные его достопримечательности - восстановленные старинные боевые башни.

Палатка рассчитана на одного или двух человек. Проживание в первом чеченском глэмпинге обойдется туристам в пять тысяч рублей за ночь. В минтуризма республики пояснили, что для района это средняя цена. При желании можно доплатить за питание.

Первый глэмпинг-лагерь в республике точно не станет последним. В региональном министерстве уже прорабатывают варианты строительства большого глэмпинг-отеля.

- Возможно, он появится на территории района, который считается колыбелью вайнахов. Также при поддержке Ростуризма реализуется аналогичный проект в Итум-Калинском районе, - добавила Дагмара Исакова.

Участок, где строится этот глэмпинг, расположен рядом с большим количеством достопримечательностей. Недалеко есть башенные комплексы, музей имени Хусейна Исаева, всесезонный курорт "Ведучи", Ушкалойские башни, "Город мертвых" - Цой-Педе.

Ранее сразу несколько регионов СКФО получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов. "На принципах софинансирования мы будем прокладывать экомаршруты и вместе с региональными властями и инвесторами создавать вдоль них сети некапитальных модульных экоотелей", - сообщили в ведомстве.

Так, два модульных глэмпинга предполагается открыть на Ставрополье. Один из них - недалеко от пещерного монастыря, второй - у термальных источников. Первый проект реализуют в Андроповском округе на горе Брык, рядом с которой находится Султановский курган, датируемый III веком до нашей эры. В рамках проекта планируется установить несколько домиков. Так как их монтаж не предполагает капитального строительства, то вреда окружающей среде они не нанесут. Еще один глэмпинг построят на территории Предгорного округа. В круглогодичном парке можно будет отдыхать всей семьей. Здесь появятся термальные бассейны и детская развлекательная зона.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Первый круглогодичный глэмпинг Северной Осетии построят в Куртатинском ущелье. Ранее компания поставила в горную местность пять домиков для частного пользования, строения успешно выдержали испытания холодом и суровым климатом. Как сообщили бизнесмены, они учли ошибки и поняли, какие материалы нужно использовать, чтобы сделать проживание комфортным и безопасным. Домики имеют металлический каркас, панорамное остекление, теплые инфракрасные полы. Они оборудованы туалетом и ванной комнатой с горячей водой, обставлены мебелью.

Кстати, глэмпинги строят не только в лесу или горах. В Дагестане такой объект решили открыть на пляже. Он будет располагаться на берегу Каспийского моря, в 20 километрах от Дербента. Проектом предполагается установка модульных домов, рассчитанных на одновременное размещение около 40 человек. Рядом будут волейбольная и воркаут-площадка на песке, а также бюро путешествий.

- Наша задача - сделать путешествия и отдых на природе новым трендом, - отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова. - Активный отдых, как часть здорового образа жизни, сегодня особенно актуален. Удивительные, живописные места есть в каждом регионе нашей страны. А современные подходы к развитию туристической инфраструктуры позволяют сделать пребывание на природе комфортным, безопасным, разнообразным и не наносящим вреда окружающей среде.

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