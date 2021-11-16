В Чечне открылся первый глэмпинг-лагерь

Комплекс из четырех больших палаток комфорт-класса появился в Веденском районе Чеченской Республики. Он находится возле популярных туристических объектов - поселения Хой и озера Кезеной-ам. Проект обошелся инвестору примерно в 10 миллионов рублей.

В глэмпингах есть мебель, розетки, техника - словом, почти все, что имеется в гостиницах. Фото: Владимир Аносов/РГ

Глэмпинг - относительно новый для Северного Кавказа вариант размещения туристов. Он подойдет тем, кто хочет отдохнуть на природе, но при этом не готов отказаться от привычного комфорта.

Конструкции из дерева или металла обтянуты специальным материалом. Внутри все, что есть в обычном гостиничном номере. Зато снаружи не коридор, а горы и звездное небо. В минтуризма республики утверждают, что именно удивительный вид, открывающийся из окон палаток, побудил построить лагерь именно здесь.

- Глэмпинг не случайно расположен у села Хой. Это место силы, оно очень популярно у туристов, - говорит руководитель отдела развития туризма и внешних связей ведомства Дагмара Исакова.

Жемчужина региона - озеро Кезеной-ам. На его берегу уже есть один туристический комплекс, в который вложили около двух миллиардов рублей. Теперь рядом появился еще один. В 2019 году на озере прошла самая высокогорная в России и Евразии регата. В селе же находится крупный Хойский историко-архитектурный комплекс. Главные его достопримечательности - восстановленные старинные боевые башни.

Палатка рассчитана на одного или двух человек. Проживание в первом чеченском глэмпинге обойдется туристам в пять тысяч рублей за ночь. В минтуризма республики пояснили, что для района это средняя цена. При желании можно доплатить за питание.

Первый глэмпинг-лагерь в республике точно не станет последним. В региональном министерстве уже прорабатывают варианты строительства большого глэмпинг-отеля.

- Возможно, он появится на территории района, который считается колыбелью вайнахов. Также при поддержке Ростуризма реализуется аналогичный проект в Итум-Калинском районе, - добавила Дагмара Исакова.

Участок, где строится этот глэмпинг, расположен рядом с большим количеством достопримечательностей. Недалеко есть башенные комплексы, музей имени Хусейна Исаева, всесезонный курорт "Ведучи", Ушкалойские башни, "Город мертвых" - Цой-Педе.

Ранее сразу несколько регионов СКФО получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов. "На принципах софинансирования мы будем прокладывать экомаршруты и вместе с региональными властями и инвесторами создавать вдоль них сети некапитальных модульных экоотелей", - сообщили в ведомстве.

Так, два модульных глэмпинга предполагается открыть на Ставрополье. Один из них - недалеко от пещерного монастыря, второй - у термальных источников. Первый проект реализуют в Андроповском округе на горе Брык, рядом с которой находится Султановский курган, датируемый III веком до нашей эры. В рамках проекта планируется установить несколько домиков. Так как их монтаж не предполагает капитального строительства, то вреда окружающей среде они не нанесут. Еще один глэмпинг построят на территории Предгорного округа. В круглогодичном парке можно будет отдыхать всей семьей. Здесь появятся термальные бассейны и детская развлекательная зона.

Первый круглогодичный глэмпинг Северной Осетии построят в Куртатинском ущелье. Ранее компания поставила в горную местность пять домиков для частного пользования, строения успешно выдержали испытания холодом и суровым климатом. Как сообщили бизнесмены, они учли ошибки и поняли, какие материалы нужно использовать, чтобы сделать проживание комфортным и безопасным. Домики имеют металлический каркас, панорамное остекление, теплые инфракрасные полы. Они оборудованы туалетом и ванной комнатой с горячей водой, обставлены мебелью.

Кстати, глэмпинги строят не только в лесу или горах. В Дагестане такой объект решили открыть на пляже. Он будет располагаться на берегу Каспийского моря, в 20 километрах от Дербента. Проектом предполагается установка модульных домов, рассчитанных на одновременное размещение около 40 человек. Рядом будут волейбольная и воркаут-площадка на песке, а также бюро путешествий.

- Наша задача - сделать путешествия и отдых на природе новым трендом, - отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова. - Активный отдых, как часть здорового образа жизни, сегодня особенно актуален. Удивительные, живописные места есть в каждом регионе нашей страны. А современные подходы к развитию туристической инфраструктуры позволяют сделать пребывание на природе комфортным, безопасным, разнообразным и не наносящим вреда окружающей среде.