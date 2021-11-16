В Дагестане непогода оставила без света более 150 тысяч человек

В Дагестане резко ухудшилась погода - по многим районам идут дожди, снег, дует сильный ветер. По этой причине наблюдаются нарушения энергоснабжения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", частично обесточены потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского, Гумбетовского районов.

Всего без электроснабжения, по сведениям Минэнерго РФ, остаются около 150 тысяч человек.

В "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отметили, что энергетики переведены на особый режим работы. В устранении технологических нарушений принимают участие 77 бригад и около 250 человек.