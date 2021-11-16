В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска. В результате террористического акта в ночь на 16 ноября 1996 года трагически ушли из жизни 69 человек, в том числе 20 детей.

С обращением к жителям республики обратился глава региона Сергей Меликов.

"Улица Ленина, 58 - такой адрес можно найти почти в любом городе России, но у жителей нашей республики он пробуждает самые горестные воспоминания: ровно 25 лет назад здесь был взорван девятиэтажный жилой дом, где жили семьи офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда, Отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела "Махачкала" Кавказского особого пограничного округа", - говорится в сообщении.

Под завалами рухнувшей панельной многоэтажки оказались более 100 человек. Восемь детей потеряли обоих родителей, еще восемь остались без отца или без матери. Во многих семьях погибли по два, три, а то и четыре человека. По одной из версий - за преступлением стояли члены так называемой "осетровой мафии", с которой на Каспии боролись пограничники.

Глава республики выразил соболезнования родным погибших и призвал к борьбе с терроризмом.

"Мы на стороне мирной созидательной жизни и должны приложить все усилия для того, чтобы сберечь достигнутые результаты и идти дальше по пути развития и созидания, делая все, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - считает Сергей Меликов.

Страшная трагедия всколыхнула всю страну. 19 ноября 1996 года в России был объявлен общенациональный день траура. Не остались в стороне и журналисты "Российской газеты", объявившие о готовности лично помогать пострадавшим. В 2004 году расследование уголовного дела было приостановлено, так как подозреваемые в теракте были нейтрализованы в ходе контртеррористических операций.