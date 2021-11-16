В Дагестане восстановили энергоснабжение в пострадавших районах

Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Дагестане. Максимально без энергоснабжения из-за непогоды оставались почти 154 тысячи человек, сообщили в Минэнерго России.

В филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" проинформировали, что над ликвидацией технологических нарушений в 15 районах Дагестана в особом режиме работали 235 энергетиков в составе 77 бригад. В компании отметили, что на объектах высокого напряжения технологические нарушения не зафиксированы.

Однако погодный прогноз в регионе остается неблагоприятным. Поэтому к устранению возможных последствий нарушения электроснабжения мобилизованы 173 бригады энергетиков "Дагэнерго" и 14 передвижных резервных источников энергоснабжения.