В дагестанском горном селе начали выращивать полбу

Жители небольшого высокогорного села Цилитль в Гумбетовском районе Дагестана по инициативе своего земляка Мухаммада Мухидинова начали выращивать полбу. Сельчане готовы поставлять муку в торговые сети региона - интерес со стороны ритейлеров есть. Для этого необходимо увеличить посевные площади, однако получить землю цилитлинцы не могут.

Полба - вид твердой пшеницы. В последние годы она снова становится популярной, особенно у тех, кто предпочитает здоровый образ жизни. Полба отличается прекрасными питательными свойствами, при ее употреблении не возникает аллергии на глютен, которую вызывает обычная пшеница.

Мухаммад Мухидинов с семьей переехал в родовое село несколько лет назад. Сеять полбу он пробовал еще на равнине - но растение там не прижилось.

- Она хорошо растет в горах. В нашем селе предки занимались именно полбой, так как в ней больше полезных веществ, чем в пшенице. Но со временем ее забыли. Мне с трудом удалось приобрести четыре кружки семян, которые посадил на своем участке, - рассказывает Мухаммад.

Для уборки он купил на свои средства два уже не новых мини-комбайна. По словам земледельца, главное для него - своим примером показать молодежи, что жить и работать в селе можно и нужно. Он раздает семена всем желающим, в нынешнем году полбу посадили уже 30 человек. Сейчас к Мухидинову обращаются и другие односельчане, которые хотят заняться этой культурой в следующем сезоне.

Часть семян Мухаммад откладывает для посева, часть идет на муку. Причем мелют полбу на водяной мельнице, которую фермер построил практически своими руками. Весящие не одну сотню килограммов каменные жернова ему пришлось доставлять из других сел. Как рассказывает Мухаммад, у водяной мельницы свои преимущества. В электрической нагревается нижний жернов, соответственно, мука греется и теряет полезные свойства. Водяная позволяет равномерно распределять температуру, и все полезные вещества сохраняются.

Сейчас в селе собирают от 10 до 12 тонн зерна, но готовы выращивать до 100 тонн. Проблема в том, что цилитлинцам не дают землю.

- Жители села сажают полбу на своих приусадебных участках площадью 20-30 соток. Бывшая колхозная земля оказалась в ведении минимущества Дагестана. Я обращался в это ведомство несколько раз, просил предоставить пустующие участки в аренду, но безрезультатно, - сетует Мухаммад. - С дополнительными посевными площадями мы смогли бы нарастить производство и выпускать муку для продажи, тем более что к нам уже приезжали представители торговых сетей, интересовались нашей продукцией.

В селе, кроме полбы, хотят выращивать и другие культуры. Например, на высокогорье неплохо чувствует себя лен, из которого делают знаменитый урбеч.

Цилитль, где проживают около 500 человек, - благоустроенный населенный пункт: здесь есть водопровод и газ. Местные жители скинулись и строят на его окраине гостевой дом, где намерены проводить праздники, приглашать на них туристов. Как утверждает Мухаммад, многие уроженцы Цилитля хотят вернуться на малую родину и заняться сельским хозяйством. Все упирается в отсутствие земли.

Корреспондент "РГ" обратился за разъяснениями в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Как следует из ответа ведомства, территории, которые хотят арендовать жители, относятся к землям отгонного животноводства, это летнее пастбище, оно находится в собственности региона.

"Принадлежность участка республике была оспорена администрацией Цилитля в судебных органах, которые в итоге установили, что эта земля является собственностью Республики Дагестан, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Расположение на участке объектов капитального строительства, согласно земельному законодательству, является препятствием для предоставления в аренду земли. Также в ЕГРН зарегистрировано право бессрочного пользования СПК "Сивухский" на данный участок".

Тема земель отгонного животноводства - одна из самых острых в регионе. В Дагестане исторически сложилась система овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. Зимой скот находится в кошарах на равнине, летом его перегоняют на сочные горные альпийские луга. К землям отгонного животноводства, кроме того, относятся участки, выделенные для перегона скота, стоянки и выпасы на пути следования овец. Земли отгонного животноводства - собственность республики, они имеют особый статус и не подлежат приватизации. Все это прописано в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Политики и эксперты давно говорят о необходимости реформировать этот нормативный акт. Сейчас в регионе на землях отгонного животноводства расположено более 200 поселков, в которых проживает свыше 80 тысяч человек. И эти села фактически не имеют официального статуса населенных пунктов.

О необходимости проведения земельной реформы 28 октября говорил глава Дагестана Сергей Меликов во время представления депутатам республиканского парламента кандидата на пост премьер-министра РД. Он отметил, что "вопрос земель отгонного животноводства - больной, проблема - затянувшаяся":

- Прежде чем выходить с законодательной инициативой, надо досконально изучить земельные отношения, которые сложились в республике. Сейчас это один из тормозов развития Дагестана. Зачастую по этой причине к нам не идут инвесторы, мы не можем строить инфраструктуру.

А в минэкономразвития РД корреспонденту "РГ" рассказали, что предприниматели, живущие на высокогорье, могут рассчитывать на господдержку в рамках программы "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан". Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо соблюсти ряд требований. Например, предложенный проект должен быть реализован на высоте более 500 метров. К таким территориям в республике относится более одной тысячи населенных пунктов в 30 муниципалитетах.

Поддержка предусматривает возмещение до 50 процентов затрат на приобретение оборудования для производства промышленной и пищевой продукции, строительство малогабаритных теплиц, овощехранилищ и фруктохранилищ, покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники для ЛПХ, закладку садов интенсивного типа. Сельхозпроизводители могут получить субсидии до трех миллионов рублей. В 2021 году на эти цели в бюджете предусмотрели 90 миллионов.

Корреспондент "РГ" поинтересовался у Мухаммада Мухидинова, обращался ли он за господдержкой. Тем более в программе указано, что компенсируются затраты на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники (а фермер приобрел два мини-комбайна).

Мухаммад ответил, что хотел подать заявку. Но оказалось, что в рамках данной программы возмещаются расходы только на новую технику, которая стоит очень дорого. Таких денег у фермера нет, ему пришлось покупать б/у машины: отечественный комбайн обошелся в 300 тысяч, японский - в 460 тысяч рублей. Поэтому на компенсацию от государства Мухидинову рассчитывать не стоит.

Остальным жителям Цилитля, судя по всему, также придется надеяться только на собственные силы и верить в то, что цепь бюрократических проблем все-таки удастся разорвать.

Тем временем

Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме разработали рецептуру хлеба из полбы. Такая продукция улучшает работу пищеварительной системы, снижает уровень вредного холестерина, способствует укреплению иммунитета и нервной системы. Содержащиеся в полбе микроэлементы контролируют высвобождение инсулина и глюкозы в организме, уменьшая перепады сахара в крови. При этом злак не содержит крахмала, он не впитывает химикаты, которыми удобряют посевные площади.

- Это очень важные свойства данной культуры. Хлеб, испеченный из полбяной муки, особенно полезен тем, кто страдает сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Полба неприхотлива, ее легко выращивать, а мучные изделия из нее могут сохранять свежесть 10 дней и более, - рассказала преподаватель химии из техникума Таира Гаглоева.

Четыре года она работала над оптимальной формулой, которую уже одобрили профессора Горского государственного аграрного университета. На рецептуру получен патент, хлеб под названием "Ир" решено выпекать в лаборатории-пекарне техникума, оснащенной современным оборудованием.

- Продукт эксклюзивный, полезным хлебом должны быть обеспечены в первую очередь те, кто в нем нуждается по состоянию здоровья, - считает директор учебного заведения Валерий Абиев.

В работе над рецептом принимали активное участие и студенты техникума. Они пробовали использовать новые добавки, улучшали качественные показатели, подбирали температурный режим. Результаты исследований представляли на различных конкурсах. В итоге студент Хетаг Хугаев занял первое место на республиканском конкурсе "Шаг в будущее", а Заур Сабанов отличился на федеральном конкурсе "Интеграция" в номинации "Медицина и здоровье".