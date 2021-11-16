В Ингушетии с начала года трудоустроили более семи тысяч безработных

В Ингушетии благодаря предпринятым властями региона мерам по снижению безработицы с начала года смогли найти работу более 7300 человек. Всего в программе по трудоустройству регионального министерства труда, занятости и социального развития числятся около 17 тысяч жителей республики.

- То, что удалось трудоустроить столько человек - неплохой результат, учитывая, в каких сложных обстоятельствах приходилось проводить работу в этом направлении в Ингушетии, - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В республике поставили планку - до конца года достичь показателя занятости населения до уровня позапрошлого года. Как рассказали в министерстве, с этой целью предпринимаются шаги по созданию около двух тысяч дополнительных рабочих мест.

По информации Росстата, численность экономически активного населения Ингушетии составляет 263 тысячи человек, из них более 183 тысяч заняты в экономике. Безработными числятся 81 тысяча жителей региона. Уровень общей безработицы в Ингушетии - более 30 процентов. Соответственно, в регионе низкий уровень налоговых поступлений, и он остается высоко дотационным.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год планировался в размере 31 миллиарда 142 миллионов рублей. Бюджетный дефицит Ингушетии - более 115 миллионов рублей. Поэтому субъекту намечено выделить из федерального бюджета дополнительные средства. В решение вопроса не последнюю роль сыграло то, что объем кредиторской задолженности Ингушетии за последнее время сократился на два миллиарда рублей.