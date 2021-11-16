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16.11.2021 12:28
Рубрика: Общество

В Ингушетии семьи погибших правоохранителей получили помощь

Текст: Алена Ларина (Магас)
Ингушетии около 400 семей сотрудников правоохранительных структур, которые погибли при исполнении служебного долга, получили денежную помощь от главы региона. Поддержка была приурочена ко Дню памяти погибших на службе полицейских и военнослужащих внутренних войск МВД России, который отмечается во всех регионах страны с 2011 года.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

- Мужество и героизм тех, кто даже ценой своей жизни готов всегда защитить интересы людей, законность и правопорядок, не может оставить равнодушным никого, - выступил Махмуд-Али Калиматов на встрече с сотрудниками правопорядка и родными их погибших коллег.

Фото: Елена Онегина/РГ
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Большинство из списка погибших служили в те годы, когда в Ингушетии действовали незаконные вооруженные формирования, происходили террористические акты и нападения на силовиков. Глава республики отметил, что можно привести сотни примеров высокого профессионализма, героизма, отваги и благородства личного состава республиканского министерства внутренних дел.

- Сотрудники правопорядка - люди мужественной профессии. Работа требует от них огромной ответственности, крепости духа и сильного характера. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, они ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. Наши соотечественники, земляки честно и самоотверженно выполняли свой служебный долг, следуя присяге. Они погибли в мирное время, отдали свою жизнь во имя сегодняшнего мира и спокойствия в республике. Это настоящие герои, истинные патриоты своего народа. Память о них навсегда останется в наших сердцах, - заключил Калиматов.

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