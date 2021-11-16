В Кавминводах планируют построить семь пятизвездочных санаториев

В санаторно-курортном комплексе региона звездный бум. Все чаще встречаются приглашения отдохнуть и оздоровиться в трех- или четырехзвездочном санатории. Но существует ли официальная классификация здравниц и стоит ли гнаться за лишним пятиконечным знаком на фасаде?

О том, что к 2026 году в крае планируется построить семь пятизвездочных санаториев, сообщил на первом международном студенческом туристическом конгрессе министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут. Инвестиционные проекты реализуются в Железноводске, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках. По его словам, в Железноводске пятизвездочный санаторий уже достраивается.

Министр пояснил, что пятизвездочные санатории отличаются от остальных тем, что здания их красивы, номера просторны и хорошо оборудованы, общественные зоны доступны, уровень сервиса высок.

Сертификация санаториев проводится точно так же, как гостиниц, хотя отдельную систему присвоения "звезд" санаториям ввести собирались и даже разработали для этого специальный регламент. Однако возникло много разногласий, ведь здравницы с медицинскими лицензиями имеют разную специфику, что мешает объективной оценке по стандартным критериям.

В итоге в декабре 2020 года Федеральное агентство по туризму объявило, что классификация будет все же добровольной. Дело в том, что, согласно федеральному законодательству, определенной категории должны соответствовать только гостиницы, а не средства размещения, используемые медицинскими и некоторыми другими учреждениями. Но, несмотря на поступившие разъяснения, руководители многих санаториев все же решили получить "звезды". По словам Кирилла Реута, при классификации специалисты большое внимание уделяют именно сервису.

Как рассказала корреспонденту "РГ" гендиректор Национальной курортной ассоциации (НКА) Наталья Пронина, санатории отличаются от отелей тем, что в них осуществляется медицинская деятельность.

- Медицинская деятельность - очень широкое понятие, она включает множество направлений. Например, в клинических санаториях проводится реабилитация, - подчеркнула Наталья Пронина.

Соответственно, классифицировать можно только "коечный фонд" здравниц. Требования те же, что и к гостиницам. И хотя для санаториев такая классификация необязательна, но клиентам она помогает сориентироваться на рынке оздоровительных услуг, поэтому руководители ряда предприятий предпочитают ее провести.

- В свое время на юге России все санатории дружно прошли классификацию. Это правиль-но - любая систематизация вызывает доверие, - отметила Пронина.

У ассоциации есть своя система оценки санаторно-курортных учреждений с присвоением категории качества. Она разработана НКА при участии Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения и Института экономики здравоохранения - Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Система позволяет оценивать не только условия проживания клиентов, но и квалификацию медицинского персонала, качество лечебных ресурсов, инфраструктурные возможности. После аудита объекту, исходя из количества полученных баллов, присваивают категорию от A ("премиум") до D ("эконом").

Это позволяет понять, какого качества медицинские услуги предоставляют в здравнице, что при выборе санатория куда важнее, чем убранство номеров. К тому же оценку ставит экспертный совет, на основании его решения руководство предприятия может понять, в каком направлении нужно работать.

Санаторий может иметь всего три "звезды", но быть при этом в категории A по системе НКА. Дело в том, что "звездная" классификация имеет очень четкие требования. К примеру, один санаторий недотянул до четырех "звезд" только потому, что санузел по площади оказался на 16 квадратных сантиметров меньше, чем нужно. При присвоении категории такие нюансы с легкостью перевешиваются лечебными достоинствами учреждения.

Кстати, санатории России могут пройти и европейскую сертификацию EuropeSpa. Она высоко ценится, в особенности иностранными туристами. Однако и у нее есть свои минусы. Дело в том, что в европейских странах таких санаториев, как в России, просто не существует.

- К сожалению, про нашу санаторно-курортную систему в Европе знают немного. Сертификация по EuropeSpa позволяет попасть в реестры международных туроператоров, которые работают по всему миру. Но она, по сути, не предусматривает такого понятия, как санаторий. Хотя система и детерминирована, но мало подходит для оценки нашей инфраструктуры. Сейчас мы прилагаем много усилий, чтобы адаптировать EuropeSpa к российским реалиям, - рассказала Наталья Пронина.

НКА составила протокол разногласий, в котором детально отражены все поправки в эту систему, которые необходимы, чтобы сертифицировать российские санатории в существующей нормативно-правовой базе. Тогда многие крупные санатории страны смогут получить европейский сертификат и выйти на международный рынок.

Поддержка инвесторов

Как рассказали в министерстве туризма и оздоровительных курортов СК, для туристического и гостиничного бизнеса разработаны различные меры государственной поддержки, как федерального уровня, так и регионального. В частности, можно получить льготный кредит с длительным сроком окупаемости на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов развития туркластеров. Общественные и предпринимательские инициативы в рекреационной сфере также поддерживаются грантами.

Краевое законодательство позволяет освобождать бизнесменов от уплаты налога на имущество, если предлагаются капитальные вложения свыше 300 миллионов рублей. Компании с особо значимыми для региона инвестпроектами могут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль организаций. Действует постановление СК, которое предусматривает предоставление без проведения торгов в аренду земельных участков для реализации масштабных проектов.

Сейчас в крае обсуждается реализация программы льготного кредитования для поддержки строительства гостиниц, санаториев, пансионатов. Речь идет об объектах площадью не менее 5000 квадратных метров или включающих 120 и более номеров. Что касается категории, то она должна быть не ниже "трех звезд". Программой уже заинтересовались предприниматели.

Дополнительным подспорьем для бизнеса с нынешнего года станет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который также включает различные виды господдержки, например предоставление льготных кредитов на строительство и реконструкцию средств размещения. Предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного дела, смогут получить займы по ставке от трех до пяти процентов годовых.

Справка "РГ"

На территории Ставропольского края 123 санатория, почти все работают в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Их загрузка сейчас составляет 95-98 процентов.