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16.11.2021 16:59
Рубрика: Общество

В Ставрополе из реки вывезли 200 тонн мусора

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 259(8610)
В Ставрополе с берега реки Члы вывезли около 200 тонн мусора. Отходы сюда сбрасывали не один десяток лет, в итоге образовалась большая свалка.
Фото: iStock
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Мусор в районе Члинского леса убирали пять дней. Была расчищена территория площадью почти две тысячи квадратных метров. Пришлось вывозить не только обычные отходы, но также крупногабаритные и строительные.

"Работы провели и в водоохранной зоне русла реки Члы. Ставропольские лесники распилили 420 кубометров валежника, убрали 160 кубометров мусора", - сообщили в администрации краевой столицы.

Много лет стихийная свалка образовывалась в яру - на границе частной застройки и лесного массива. Свезенные сюда тонны отходов после паводков попадали в Члу и уносились течением. Весной береговую линию постоянно чистили, однако сразу после уборки дождевые потоки снова приносили к реке мусор, который продолжали незаконно сваливать в лесу. Недавно территорию вдоль яра загородили высоким забором. В администрации Ставрополя уверены, что это поможет решить проблему с отходами и после ликвидации последней стихийной свалки новая здесь не появится.

О ситуации на реке Чле стало известно благодаря лесникам и общественникам. Кстати, по словам ставропольского блогера и активистки Дарьи Полянкиной, которая не раз поднимала проблему, жители окрестных домов категорически отрицают свою причастность к появлению свалки. И сейчас установить, кто ответственен за нанесение ущерба природе, уже невозможно.

"Проблема цивилизованной утилизации мусора, образующегося у жителей дачных поселков, требует отдельного решения, иначе все усилия по очистке леса будут напрасны"

- Чтобы предотвратить дальнейший сброс мусора в реку, на опушке поставили глухой металлический забор. Лесники и городские власти убрали и вывезли около 200 тонн отходов, которые засоряли русло. Но дальше по течению мусор остался, - посетовала Дарья. - К тому же в отношении Члинского леса, судя по всему, работает "теория разбитых окон": местные жители продолжают загрязнять его, так как видят, что их действия остаются безнаказанным. На полянах валяются бутылки и пакеты, оставшиеся после пикников.

Полянкина уверена: не нужно изыскивать все время в бюджете средства на расчистку, необходимо менять отношение граждан к окружающей среде.

- Надо объединить возможности властей, активного городского сообщества, неравнодушных граждан, волонтеров. Сложные проблемы не решаются декларативным способом. Если удастся помочь Члинскому лесу, то полученный опыт нужно использовать в другой части города, где образуются такие же свалки. Например, в овраге у Татарского городища лежат сотни тонн мусора, от которого открещиваются все ведомства, а сотрудники краевого музея-заповедника не в состоянии убрать его своими силами. Кстати, там тоже рядом частный сектор. Проблема цивилизованной утилизации мусора, образующегося у жителей дачных и коттеджных поселков, требует отдельного решения, иначе все усилия по очистке леса будут напрасны.

Подобная проблема возникла и в Кисловодске, где местные жители вывозят мусор к ближайшему пустырю или в лес. В итоге городские власти поставили шлагбаумы и специальные заграждения в местах, которые пользуются у безответственных граждан наибольшей популярностью. Рядом установили фотоловушки.

- Мы выявляем места наибольшего скопления крупногабаритного мусора, убираем и рекультивируем свалку, а затем ставим ограждения. Дальнейшее состояние территории отслеживают егеря и лесники, - рассказала начальник управления экологии и охраны окружающей среды администрации города-курорта Инна Зекеева.

Фотоловушки позволяют зафиксировать номера автомобилей, что в дальнейшем помогает устанавливать нарушителей. Например, недавно с помощью техники удалось найти большегруз, на котором привезли мусор. Теперь нарушителю предстоит возместить нанесенный природе ущерб.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Кроме того, один из региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами установил камеры в местах образования незаконных свалок. Таким образом компания решила помочь местным властям в борьбе с гражданами и организациями, которые вываливают мусор там, где этого делать нельзя.

Первые камеры появились в окрестностях города Минеральные Воды - там, где чаще всего возникают стихийные полигоны, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального оператора ООО "ЖКХ".

"Хорошие технические характеристики оборудования позволяют фиксировать нарушения круглосуточно и получать качественную картинку. Так что тем, кто вывозит отходы под покровом ночи, скрыться тоже не удастся - на видео попадут и сами нарушители, и госномера их машин", - заявили в компании.

На предприятии добавили, что в режиме реального времени сигнал передается еще и на мониторы управления муниципального хозяйства Минераловодского городского округа. О том, где именно появились камеры, в компании не говорят. Теперь нарушителям стоит хорошенько подумать, стоит ли рисковать. Ведь теперь они могут стать героями видео, которое вряд ли их прославит.

"Проблема цивилизованной утилизации мусора, образующегося у жителей дачных поселков, требует отдельного решения, иначе все усилия по очистке леса будут напрасны"

Фотоловушки позволяют зафиксировать номера автомобилей, что в дальнейшем помогает устанавливать нарушителей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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