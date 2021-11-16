18-летний житель Череповца ответит в суде за детское порно

В Череповце под суд пойдет 18-летний житель города, которого подозревают в изготовлении детской порнографии и действиях сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по статьям 242 и 132 УК РФ - изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следкома Вологодской области.

Как считает следствие, с января по март нынешнего года молодой человек неоднократно уговаривал соседских девочек, девяти и десяти лет, раздеваться перед ним в укромном месте. Он фотографировал обнаженные части тела и совершил в отношении детей иные действия сексуального характера. Этим посягнул на их нормальное моральное и половое развитие.

Летом одна из девочек рассказала обо всем родственникам. Те обратились в правоохранительные органы. Для работы с потерпевшими следователи привлекли педагогов-специалистов. Это позволило зафиксировать их показания. Признался и сам житель Череповца. Он заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.