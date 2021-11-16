Балтика станет площадкой для морского пространственного планирования

Морское пространственное планирование (МПП) в России начнется с регионов Балтийского моря. Сейчас идет подготовка к этому новому для страны процессу, который должен улучшить экологию морей и стимулировать социально-экономическое развитие прибрежных территорий. Разрабатывается общероссийская дорожная карта, и уже готовы пилотные морские планы восточной части Финского залива, где расположены Петербург и Ленинградская область, а также юго-востока Балтики с побережьем Калининградской области.

"Планировать" морские просторы начали в Европе в конце прошлого века. Их делят на зоны по видам использования тех или иных участков акватории с учетом экологического равновесия. Специалисты отмечают, что это важно не только для экономики - порой от состояния водной среды зависит все будущее прибрежных территорий.

- Мы живем у моря и не можем это игнорировать, - уверен один из петербургских разработчиков дорожной карты МПП, представитель России в международной рабочей группе по вопросам морского планирования Андрей Лаппо. - К примеру, большая часть Нидерландов находится ниже уровня моря, и там распространено выражение "держать ноги сухими". Не исключено, что Петербургу в будущем тоже придется воспользоваться этим правилом. Климат меняется, вода поднимается, и вполне возможно, что, несмотря на защитную дамбу, город будет подтапливать. По самому неблагоприятному прогнозу, до двухсот метров берега к 2100 году может оказаться под водой.

МПП - это инструмент управления морским пространством на основе комплексного экосистемного подхода. В Балтийском море, как и во многих других, всегда велась активная хозяйственная деятельность, и сегодня она только нарастает. Работа портов, судоходство, добыча биоресурсов - все это влияет на хрупкие экосистемы. При составлении пилотных морских планов ученые проанализировали нагрузку на водный мир в самых разных аспектах.

- Нам понадобились карты биоразнообразия, техногенного воздействия, чувствительности экосистем и другие данные, вплоть до маршрутов перелетных птиц, - перечисляет директор Института гидрологии и океанологии РГГМУ Татьяна Еремина. - Финский залив испытывает большую нагрузку от одних только портов, а еще там проводятся работы по дноуглублению, отсыпке материалов и так далее. Интенсивность морского трафика растет с каждым годом, он пересекается с местами обитания серых тюленей и других животных.

МПП позволяет выстроить хозяйственную деятельность таким образом, чтобы достичь баланса между экономикой и экологией. Если заранее просчитать последствия разных сценариев, можно избежать негативных, считают ученые. С помощью математического моделирования они составили расчеты до 2099 года и убедились, что экологию Балтийского моря вполне можно улучшить - в частности, снизить содержание соединений натрия и фосфора в его водах. А это благоприятно скажется, например, на рыболовстве, отмечает Татьяна Еремина.

Планирование вовсе не ограничивает хозяйственную деятельность, а дает возможность для ее разумного устойчивого развития, подчеркивает Андрей Лаппо. В МПП участвуют все заинтересованные стороны - перевозчики, рыбаки, недропользователи, экологи и многие другие. Зачастую их интересы не совпадают, и тогда приходится искать решение.

Развитие МПП поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Но "спланировать" российские моря пока не дает отсутствие нормативной базы.

- Морского пространственного планирования сейчас нет ни в одном законодательном акте РФ, - отметил директор Института комплексных исследований национальной морской политики Александр Балыбердин на форуме стратегов в Петербурге. - Проект соответствующего федерального закона представят на рассмотрение в декабре этого года. Предполагается, что МПП должно стать частью территориального планирования. Но сложившаяся система не может обеспечить комплексного управления морскими акваториями. Сегодня все они находятся в ведении федеральных органов власти. Однако приморские территории входят в состав регионов, для которых особенно важно благополучие природной среды и местного населения. Было бы целесообразно перераспределить эти полномочия между федеральным центром и субъектами РФ.

Планирование сбалансирует экономику и экологию

Пилотной площадкой для внедрения МПП предложили сделать Калининградскую область. Для нее также актуальны экологические проблемы, которые угрожают состоянию Куршской косы и залива. Тревоги добавляет строительство судоходного канала через польский участок Балтийской косы.

В море можно провести разве что условные границы, поэтому для его благополучия очень важно международное сотрудничество. Российское МПП развивается во взаимодействии с комиссией по защите морской среды Балтийского моря (Хелком).

Как сообщила представитель Минприроды РФ Наталия Третьякова, в рамках этой комиссии прибрежные страны реализуют совместный план действий по улучшению экологической ситуации на Балтике. Благодаря этому за последние годы удалось снизить антропогенную нагрузку на общее море. Но, что называется, есть к чему стремиться. В октябре был принят новый план до 2030 года с усилением мер по охране водной среды. Он, в частности, предусматривает использование новейших научных знаний и перевод до 30 процентов морских территорий в охраняемые.

Между тем

Предполагается, что вслед за Балтийским "спланируют" все остальные моря РФ. Это особенно актуально для Арктики, где развивается Северный морской путь.

- Увеличение грузопотока, строительство инфраструктуры, круглогодичная навигация неизбежно повлияют на экосистемы, - прогнозирует представитель Всемирного фонда дикой природы Екатерина Хмелева. - Мы выявили приоритетные районы для сохранения биоразнообразия северных морей. Это не означает, что их надо закрыть для хозяйственной деятельности. Но на этих территориях можно ввести специальный режим - например, со снижением скорости судов и обеспечением безопасности морских млекопитающих при встрече с ними.