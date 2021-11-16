Бывший любовник не вправе требовать деньги, подаренные на пластическую операцию

"Сыктывкарец обратился в суд с иском к бывшей подруге о возврате денежных средств, подаренных ей для установки имплантов молочных желез, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Республики Коми. - В ходе судебного разбирательства установлено, что истец и ответчик находились в близких отношениях и деньги истец перевел на банковский счет ответчика в качестве подарка без каких-либо обязательств возврата для установки имплантов молочных желез".
Когда же любовь прошла, мужчина решил, что зря потратился.
На юридическом языке это звучит так: "после прекращения близких отношений с ответчиком гражданин обратился в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения".
В суде отставной кавалер рассказал, что перевел девушке 150 тысяч рублей по ее просьбе. Мол, это не он, а она нуждалась, так сказать, в расширении перспектив.
Как бы то ни было, расписку или договор займа в письменной форме они не составили. Окрыленная женщина отнесла деньги косметическому хирургу, а тот сделал свое дело, как умел. Хорошо или плохо, суд в том не разбирался. Но прошло время, и любовная лодка обо что-то разбилась: то ли о быт, то ли о бюст. Тогда и мужчина и задался вопросом: а не должна ли женщина в таком случае возвращать подарки столь большого размера?
Суд ответил категорично: нет, не должна. То, что мы в порыве страсти отдали любимым, долгом не является. Если, конечно, не брать расписку. Таковы правила.
"Суд признал, что со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение, и отказал в удовлетворении требований, поскольку доказательств, указывающих на наличие у ответчика обязательств по возврату денежных средств истцу, суду не представлено", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Кстати, обиженные любовники взяли моду приходить в суды, требуя с разлюбивших их женщин подарки назад. Однако суды придерживаются твердой правовой позиции: то, что отдано в порыве страсти, отдано навсегда.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в свое время даже сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег в минуты любви он на нее ни потратил.
Хотелось бы, чтобы данный правовой сигнал дошел до всех мужчин. Бросить любимой денег на карту или телефон - все равно что подарить, и не важно, как сложатся потом отношения.
В одном из регионов был случай, когда экс-кавалер через суд требовал от девушки вернуть деньги за турпутевку. Он надеялся, что в поездке красавица согласится стать его женой. А она по каким-то причинам отказалась выходить замуж.
Что ж, мужчина должен понимать: когда желанная женщина говорит "нет", деньги - наименьшая из потерь. Не о них нужно горевать.