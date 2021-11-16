Бывший любовник не вправе требовать деньги, подаренные на пластическую операцию

Суд в Республике Коми защитил женщину от претензий бывшего возлюбленного. Мужчина считал несправедливым, что дама после расставания с ним осталась с большой красивой грудью, а он остался ни с чем. Ведь грудь у нее появилась с его легкой руки.

"Сыктывкарец обратился в суд с иском к бывшей подруге о возврате денежных средств, подаренных ей для установки имплантов молочных желез, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Республики Коми. - В ходе судебного разбирательства установлено, что истец и ответчик находились в близких отношениях и деньги истец перевел на банковский счет ответчика в качестве подарка без каких-либо обязательств возврата для установки имплантов молочных желез".

Когда же любовь прошла, мужчина решил, что зря потратился.

На юридическом языке это звучит так: "после прекращения близких отношений с ответчиком гражданин обратился в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения".

В суде отставной кавалер рассказал, что перевел девушке 150 тысяч рублей по ее просьбе. Мол, это не он, а она нуждалась, так сказать, в расширении перспектив.

Как бы то ни было, расписку или договор займа в письменной форме они не составили. Окрыленная женщина отнесла деньги косметическому хирургу, а тот сделал свое дело, как умел. Хорошо или плохо, суд в том не разбирался. Но прошло время, и любовная лодка обо что-то разбилась: то ли о быт, то ли о бюст. Тогда и мужчина и задался вопросом: а не должна ли женщина в таком случае возвращать подарки столь большого размера?

Суд ответил категорично: нет, не должна. То, что мы в порыве страсти отдали любимым, долгом не является. Если, конечно, не брать расписку. Таковы правила.

Бывшая любовница не обязана возвращать мужчине его подарки, какими бы дорогими они ни были

"Суд признал, что со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение, и отказал в удовлетворении требований, поскольку доказательств, указывающих на наличие у ответчика обязательств по возврату денежных средств истцу, суду не представлено", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Кстати, обиженные любовники взяли моду приходить в суды, требуя с разлюбивших их женщин подарки назад. Однако суды придерживаются твердой правовой позиции: то, что отдано в порыве страсти, отдано навсегда.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в свое время даже сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег в минуты любви он на нее ни потратил.

Хотелось бы, чтобы данный правовой сигнал дошел до всех мужчин. Бросить любимой денег на карту или телефон - все равно что подарить, и не важно, как сложатся потом отношения.

В одном из регионов был случай, когда экс-кавалер через суд требовал от девушки вернуть деньги за турпутевку. Он надеялся, что в поездке красавица согласится стать его женой. А она по каким-то причинам отказалась выходить замуж.

Что ж, мужчина должен понимать: когда желанная женщина говорит "нет", деньги - наименьшая из потерь. Не о них нужно горевать.