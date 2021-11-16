Что мешает сносу аварийных домов в Поморье

В Архангельской области новости по теме расселения аварийных домов все больше напоминают сводки фронтовых действий. Недавно власти Северодвинска вынуждены были ввести режим повышенной готовности по поводу двух домов на улицах Республиканской и Торцева, строительные конструкции которых "показали динамику". Жителям дали время на то, чтобы покинуть разрушающиеся дома. Вместе с тем в регионе за уходящий год сошли со свай немногим меньше десятка "деревяшек".

И хотя дома для переселения из аварийного жилья в Поморье строятся опережающими темпами, новоселье отпразднуют не все: так, в Архангельске сегодня больше тысячи аварийных домов, в которых продолжают жить люди. А всего в городе 3700 "деревяшек", вновь и вновь пополняющих черный аварийный список.

Чтобы ускорить процесс их замены, город подключает частные инвестиции по программе развития застроенных территорий: бизнес берет на себя ответственность по расселению, а затем возводит на освободившихся участках коммерческое жилье. Причем потенциальных участков для строительства много: сегодня большинство городов и поселков Архангельской области "украшают" деревянные развалины, которые домами назвать невозможно, но и снести нельзя. "Российская газета" попыталась разобраться: что задерживает "зачистку" территорий для новых зданий?

- Что касается проблем с разборкой расселенных домов, то их три, - рассказал "РГ" участник программы - генеральный директор одной из крупных строительных компаний региона Алексей Попков. - Во-первых, часть зарегистрированных граждан в этих домах фактически не проживают, только числятся. Иногда найти их стоит большого труда, что затягивает сроки расселения и сноса. Во-вторых, бывают случаи, когда собственники жилых помещений, получив денежную компенсацию, не спешат сняться с регистрации - то есть не выписываются без законных на то оснований. В этом случае приходится вынужденно прибегать к судебным разбирательствам.

Третья проблема - когда через подлежащие разборке дома проходят транзитные инженерные коммуникации: к ним подключены сети тепло- водо-, электроснабжения, кабели связи, другие объекты. Для разборки дома требуется их "вынос", а это отдельный вид работ, требующий специального проекта, дополнительных затрат и времени.

Вместе с тем, как рассказал "Российской газете" глава Архангельска Дмитрий Морев, обязательства по городской программе развития застроенных территорий бизнес, несмотря на сложности, исполняет: "Компании ведут себя порядочно по отношению к жителям аварийных домов", - отметил мэр.

Более того, по словам Алексея Попкова, в некоторых случаях наниматели получали благоустроенные квартиры даже большей площади, чем у них были, а собственники - денежную компенсацию выше, чем оценочная стоимость их жилья. Одним словом, новый способ расселения сегодня работает, хотя количество участков для продолжения программ ограничено: только в Архангельске сегодня зияют черными окнами около ста домов под снос!

- Жильцы из них переехали, но при этом продолжают оставаться либо собственниками, либо нанимателями квартир. Причем, согласно Жилищному кодексу, мы не можем снести это имущество, пока не предоставим людям новое. Даже в том случае, если дом сгорел: если остался хотя бы фундамент, мы должны что-то предоставить жильцам взамен, - рассказал "РГ" Дмитрий Морев.

По его словам, в течение ближайших двух месяцев в Архангельске можно будет снести только семь домов - тех, по которым закрыты все вопросы.

А что же остальные? По информации заместителя директора муниципально-правового департамента администрации Архангельска Светланы Малеевой, договор социального найма прекращается только тогда, когда заключается новый договор на предоставление жилья взамен. Одним словом, права жильцов нарушать никто не позволит, даже если жильцы о них забыли:

- Если же в доме находятся собственники, то мы должны либо заключить соглашение об изъятии собственности, либо выйти в суд и получить решение суда о принудительном изъятии: соглашение или решение суда об этом подразумевают выплату денежных средств. Как только деньги выплачены - город может распоряжаться имуществом и сносить дом.

Но многие жители "пропащих" деревяшек уехали из России еще в 1990-х, при этом право на квадратные метры в "аварийке" не потеряли! А для того, чтобы подписать договор, по российским законам они должны лично вернуться в Архангельск из любого конца мира или же отправить в мэрию своего представителя. Но закрытие границ во время пандемии еще более усложняет процесс, как и оформление доверенности на представителя - это можно сделать только с подключением посольства. Тем временем для решения суда об изъятии жилья необходимо хотя бы "бумажное" уведомление о том, что собственник в другой стране получил документы из архангельской мэрии (что тоже совсем не просто). А дальше...

- В суд мы можем пойти только по истечении 90 дней после официального получения документов собственником, - сообщила "РГ" Светлана Малеева.

Тем временем в разных концах страны, а также на Украине, в Молдавии, в Белоруссии и десятках других стран по-прежнему живут северяне, не имеющие возможности распорядиться собственностью в Архангельске лично и "на бумаге". Электронный договор - вне закона! А пока административно-законодательные барьеры прочны, как гранит, умирающие "деревяшки" занимают землю под такое нужное региону жилье и остаются постоянной зоной риска для ЧС.

Кстати

Чьи права действительно важно защитить - так это права детей-сирот, многие из которых также прописаны в домах под снос, но живут в интернатах. Сами они в суды не пойдут. Получать новое жилье взамен аварийного сироты должны на общих основаниях, а все вопросы и со старыми, и с новыми квартирами контролируют детские дома:

- Во взаимодействии с органами опеки и попечительства, управляющими и ресурсоснабжающими организациями они контролируют сохранность закрепленного за воспитанниками жилья, принимают меры к нерадивым родителям по погашению задолженности за коммунальные услуги, по обязанию родителей привести жилое помещение в надлежащее состояние. В случае если закрепленное за воспитанником жилое помещение пустует, детские дома с согласия органов опеки и попечительства имеют право сдавать это жилье в поднаем или по договору коммерческого найма, - рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова.