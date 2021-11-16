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16.11.2021 11:56

Доходы муниципалитетов в СЗФО возросли после отмены ЕНВД

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 259(8610)
Отмена единого налога на вмененный доход, несмотря на многочисленные прогнозы экспертов, не привела к потерям доходов муниципальных образований. Во всяком случае, в регионах, которые вовремя перенастроили систему межбюджетных отношений. В первую очередь речь идет о корректировке доли поступлений по упрощенной системе налогообложения (УСН) в местные бюджеты.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) полностью находился в распоряжении муниципалитетов и играл важную роль в наполнении местных бюджетов. Он перестал действовать 1 января 2021 года. Перед региональными финансовыми ведомствами встали сразу две важные задачи: сохранить доходы муниципальных образований и не допустить существенного увеличения налоговой нагрузки на бывших плательщиков ЕНВД.

Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
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В Калининградской области в марте этого года внесли изменения в региональный закон о межбюджетных отношениях. Теперь в местные бюджеты отправляется 25 процентов поступлений по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций. Раньше муниципальный норматив составлял 20 процентов.

Следует пояснить, что субъекты Федерации вправе самостоятельно решать, какую долю доходов от "упрощенки" и налога на имущество передавать районам и городским округам. Бюджетный кодекс РФ позволяет оставлять все средства в областной казне, но многие регионы предпочитают делиться с муниципальными образованиями.

Только в виде доходов от "упрощенки" бюджеты калининградских муниципалитетов получили за восемь месяцев 2021 года 1,8 миллиарда рублей. В январе - августе 2020-го, для сравнения, этот показатель составил 911 миллионов рублей. При этом платежи по ЕНВД за восемь месяцев прошлого года равнялись 473 миллионам рублей, а в целом за 2020 год - 731 миллиону рублей.

Кроме того, в регионе усовершенствовали патентную систему налогообложения: расширили виды деятельности, в отношении которых можно применять патент, установили понижающие коэффициенты для 19 муниципальных образований, а для расчета налога на 2021 год во всех округах ввели понижающий коэффициент 0,7. Патенты стали более привлекательными для предпринимателей. По итогам восьми месяцев текущего года поступления в местные бюджеты от патентной системы налогообложения составили 247 миллионов рублей - плюс 208 миллионов к аналогичному периоду 2020-го.

Нормативы зачисления поступлений по "упрощенке" пересмотрели в пользу муниципалитетов и власти Вологодской области. Это полностью компенсировало местным бюджетам потери от отмены ЕНВД.?При этом в регионе в 4,3 раза увеличились поступления от патентной системы налогообложения по сравнению с прошлым годом (по состоянию на конец августа). Наибольший рост зарегистрировали в Бабушкинском, Чагодощенском, Междуреченском и Никольском районах.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- По-прежнему актуальным остается вопрос регистрации самозанятых граждан, - отмечает исполняющая обязанности начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина. - По состоянию на конец августа в регионе более 11 тысяч человек стали плательщиками налога на профессиональный доход и легализовали свои доходы в сумме более 1,1 миллиарда рублей.

Впрочем, утверждать, что реформа прошла гладко для всех предпринимателей, нельзя. Часть субъектов малого и среднего бизнеса в СЗФО все же покинули рынок из-за отмены единого налога на вмененный доход. Так, в Псковской области непросто пришлось организациям, которые не вправе приобретать патенты. Единственной альтернативой для них стала упрощенная система налогообложения. В прошлом году в регионе снизили ставки по УСН, но только для отраслей, пострадавших от пандемии. Смягчение не коснулось торговой, транспортной и ряда других сфер, у представителей которых ЕНВД пользовался большой популярностью. В результате налоговая нагрузка на такие предприятия возросла в разы.

Прямая речь

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей:

- Отмена единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года привела к уходу части компаний в тень. Также на ситуацию влияет введение маркировки товаров, которую не могут себе позволить очень многие предприниматели.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область Налоговые вычеты

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