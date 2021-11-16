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16.11.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в ущербе на 70 млн рублей

Текст: Вера Черенева

В отношении руководителя отделения Пенсионного фонда по Вологодской области возбудили дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В Петербурге арестовали бывшего главу управления соцпитания

В ведомстве полагают, что шесть лет назад подозреваемый участвовал в банкротстве строительной фирмы. Был проведен ряд финансовых операций, в ходе которых со счетов компании вывели крупные суммы.

Ущерб для бюджета страны составил около 70 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на обязательные платежи.

Также 452 сотрудника, которые работали на предприятии, так и не получили свою зарплату на общую сумму 52 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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