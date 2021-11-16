Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в ущербе на 70 млн рублей

В отношении руководителя отделения Пенсионного фонда по Вологодской области возбудили дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В ведомстве полагают, что шесть лет назад подозреваемый участвовал в банкротстве строительной фирмы. Был проведен ряд финансовых операций, в ходе которых со счетов компании вывели крупные суммы.

Ущерб для бюджета страны составил около 70 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на обязательные платежи.

Также 452 сотрудника, которые работали на предприятии, так и не получили свою зарплату на общую сумму 52 миллиона рублей.