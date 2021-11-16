Как дети осваивают новые технологии в "Кванториумах"

В Оренбуржье первый мобильный детский технопарк "Кванториум" появился перед пандемией. Но она не помешала его работе. Хотя организовать ее в условиях ограничений было непросто.

"График работы приходится все время корректировать, - рассказывает директор Оренбургского областного детско-юношеского многопрофильного центра Маргарита Лытнева. - Сегодня в планах стоял Бугурусланский район, но там ввели карантин, и мы поехали в Матвеевский. В дальние районы выезжаем в три-четыре часа утра".

"Кванториум" - это мини-мастерская, лаборатория на колесах. Приезжают, подключают оборудование, настраивают лазерный станок, 3D-принтеры. "Для сельской глубинки каждый приезд "Кванториума" - событие, - продолжает Маргарита Лытнева. - Нам одна мама рассказывала: "Мне ребенок звонил, взахлеб рассказывал, как интересно было. Хвалился, что увидел шлем виртуальной реальности. А спецочки примерить не успел... Ждет вас".

Когда школы ушли на дистант, дополнительное обучение продолжилось на базе платформы Discord. Создали сайт, странички в соцсетях.

Обучение состоит из трех модулей - вводный, углубленный и проектная деятельность. И многие проекты, которые защищают дети, созданы вовсе не забавы ради. Например, в Илекском районе ребята спроектировали стелы, посвященные первому полету в космос.

В "Кванториумах" дети от 10 до 18 лет осваивают лазерные и нейротехнологии, искусственный интеллект, беспилотную авиацию и 3D-моделирование

В Карелии первый в республике школьный "Кванториум" открылся в Петрозаводске, в микрорайоне Кукковка. Расположился он на трех этажах средней школы № 2. Однако посещают его не только 800 ее учащихся, но и юные исследователи из других школ. "Кванториум" снабдили самым современным оборудованием. Это и 3D-принтеры, и конструкторы для сборки автомобильных моделей на солнечной энергии, и запчасти для занятий робототехникой, и многое другое.

Как рассказали в технопарке, его возможности будут использовать не только для углубленного изучения предметов, но и для подготовки ребят к участию во всероссийских конкурсах. В школьных технопарках, которые продолжат создавать в Карелии, ребята будут изучать материалы по направлениям "Наноквантум", "Промробоквантум", "Хайтек", "Энерджиквантум", "IT-квантум" и другим.

В рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открыто уже 135 детских технопарков "Кванториум". А к 2024 году их количество достигнет 359, в том числе 224 на базе школ.

Школа

Первый на острове

В Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта "Образование" создан первый на острове школьный детский технопарк "Кванториум".

"Новые направления дополнительного образования теперь доступны для детей из отдаленных районов", - отметила директор школы № 31 Татьяна Бережная, на базе которой создан технопарк. Важная деталь - это первый в регионе школьный "Кванториум".

Физику, химию, биологию ученики 31-й школы изучают в современных аудиториях технопарка, оснащенных высокотехничным оборудованием по профилю "Био". "Кванториум" поможет развить у детей инженерно-технические навыки в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов. А также в нанолаборатории, где можно синтезировать, модифицировать и изучать материалы на микро- и наноуровнях. Третий технологический профиль - "Робо" - посвящен робототехнике.

"Родители заранее выстраивают для своих детей образовательные маршруты. И наш "Кванториум" будет им в этом серьезным подспорьем, например, для поступления в медицинские вузы", - заметила Татьяна Бережная.