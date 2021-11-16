Как устроены региональные площадки для "мини-закупок"

Субъекты Северо-Запада внедряют региональные механизмы развития конкуренции на рынке некрупных контрактов. В одних субъектах действуют собственные электронные порталы, на которых аккумулируются все бюджетные заказы малого объема. Другие размещают подобные лоты на крупных федеральных площадках.

Однако проблема непрозрачности "мини-закупок" все еще остается актуальной. Российское законодательство позволяет государственным и муниципальным заказчикам определять исполнителей работ стоимостью не более 600 тысяч рублей без конкурентных процедур. И в некоторых регионах чиновники, несмотря на доступность электронных сервисов, предпочитают выбирать поставщиков офлайн среди "приближенных" предпринимателей.

Прозрачная система

Одним из первых в СЗФО регионов, которые сделали малые закупки полностью прозрачными, стала Вологодская область. Еще в 2016 году здесь запустили проект "Электронный магазин". Это единая электронная площадка, на которой вологодские заказчики проводят закупки стоимостью до 600 тысяч рублей у единственного поставщика. В прошлом году с помощью "Электронного магазина" государственные и муниципальные учреждения и органы власти заключили порядка 12,5 тысячи контрактов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Экономия составила более 150 миллионов рублей.

- В рамках системы был создан инструмент формирования начальной цены контракта малых закупок с учетом реальной рыночной конъюнктуры, - поясняет первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов. - Эффект очевиден. Но помимо экономического эффекта, обеспечен прямой доступ малому и среднему предпринимательству к государственным и муниципальным закупкам, что очень важно. Малые закупки выведены "из тени" на конкурентный рынок и в электронный формат.

Еще один вологодский проект, направленный на развитие конкуренции, связан, наоборот, с дорогостоящими закупками. Речь идет об общественных обсуждениях технических заданий на медицинское оборудование. В них принимают участие представители областной Общественной палаты, Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "РОСТ", Общероссийского народного фронта, эксперты, поставщики оборудования, потребители (учреждения здравоохранения области).

- Процесс обсуждения мы делаем открытым. Этот уникальный опыт будем масштабировать и за пределами сферы здравоохранения, - продолжает Антон Кольцов.

Будьте проще

В Новгородской области собственного портала, аккумулирующего некрупные лоты, нет. Государственные и муниципальные заказчики региона размещают закупки стоимостью до 600 тысяч рублей на портале поставщиков Москвы. Регион подключился к этой электронной площадке в конце 2018 года.

- Малым и микропредприятиям интересны некрупные заказы, но раньше большинство малых лотов распределялось тихо, в интернет-пространстве информации о них было не найти, - вспоминает председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков.

- Узнать о таких закупках у единственного поставщика могли только "свои". Сейчас есть существенные подвижки. Некрупных лотов, которые переносятся в электронную плоскость, становится все больше. Компания, которую я возглавляю, занимается производством наружной рекламы. Практически все госконтракты, которые мы заключили за последний год, мы нашли на портале поставщиков Москвы.

Еще один плюс с точки зрения бизнеса - простота регистрации и использования электронной площадки. Чтобы получить доступ к закупкам, требуется только электронная подпись. Если какой-то лот заинтересовал, отправить предложение заказчику можно в несколько кликов мышкой.

Особенно важно перевести абсолютно все закупки стоимостью до 600 тысяч рублей в электронную плоскость

- К сожалению, торговаться на других федеральных электронных сервисах, на которых иногда появляются новгородские бюджетные заказы, далеко не так просто, - подчеркивает Дмитрий Койков. - Чтобы подать заявку, нужно заполнить множество форм. Допустишь малейшую ошибку - к торгам тебя не допустят. Предпринимателям, которые не специализируются на госзакупках, не знают всех тонкостей, приходится платить деньги за оформление документации специализированным фирмам. Вероятно, простота использования портала поставщиков Москвы связана с тем, что он специализируется на некрупных заказах. Но идти по пути упрощения и типизации конкурсных процедур, как нам кажется, необходимо и другим электронным площадкам. Ведь на них наряду с крупными заказами размещаются лоты малой стоимости, интересные малому бизнесу. Кроме того, важна поддержка, связанная с оформлением электронных цифровых подписей. Стоят ЭЦП, действующие на различных электронных площадках, порядка шести-семи тысяч рублей в год. Область компенсирует бизнесу эти затраты, но не всем, а тем, кто успеет первыми подать заявки. И только на один год, затем приходится заново переоформлять документы. Хотелось бы, чтобы подпись действовала хотя бы пять лет. Если компания перестанет работать или ее руководитель сменится, регион легко сможет аннулировать ЭЦП.

Пример с дробями

Псковские органы власти также размещают свои малые заказы на различных федеральных электронных площадках. Однако далеко не все псковские закупки стоимостью до 600 тысяч рублей переведены в электронный вид.

- Мы уже несколько лет предлагаем руководству области создать собственный электронный портал для малых государственных и муниципальных закупок, - комментирует ситуацию руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - Сотрудничество с федеральными площадками, на которое сейчас делает ставку регион, к сожалению, не является для заказчиков обязательным. А значит, органы власти и бюджетные учреждения имеют все возможности выбрать единственного поставщика, не вынося информацию о малой закупке в публичную плоскость. Кроме того, поставщикам приходится регистрироваться сразу на нескольких электронных площадках, постоянно мониторить несколько порталов. Это непростая работа, на которую у микропредприятий не всегда хватает ресурсов. В результате страдает конкуренция.

Для Псковской области проблема непрозрачных контрактов, заключенных с единственными поставщиками, весьма актуальна. Нередко местные чиновники, руководствуясь какими-то личными соображениями, дробят один крупный лот на несколько мелких. Раньше таких заказчиков регулярно штрафовали за нарушение требований федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. К примеру, начальник управления городского хозяйства Пскова заплатил несколько штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Однако сейчас ситуация изменилась. Чтобы признать искусственно созданные малые закупки нарушающими закон, антимонопольщикам нужно доказать не только сам факт дробления, но и наличие сговора.

- Мы должны установить, что обе стороны получили определенные выгоды, что пострадала конкуренция, - отмечает Ольга Милонаец. - Поэтому влиять на заказчиков, дробящих контракты, стало сложнее. Так или иначе, движение в этом направлении не остановилось. В разработке у специалистов нашего управления находится пара подобных дел, доказываем наличие сговора. В то же время в свете изменившей ситуации особенно важно перевести абсолютно все закупки стоимостью до 600 тысяч рублей в электронную плоскость. Когда-нибудь, я думаю, регионы к этому подтолкнет федеральное законодательство. Но хотелось бы, чтобы Псковская область внедряла региональные механизмы, развивающие конкуренцию, по собственной инициативе и как можно скорее.