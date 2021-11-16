На трассе "Вятка" в Коми дважды сбили пешехода

В Республике Коми полиция и прокуратура выясняет обстоятельства, при которых 59-летний мужчина два раза попал под машину. Пешеход погиб.

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, ДТП произошло на территории Прилузского района, на трассе Чебоксары-Сыктывкар ("Вятка") у села Вухтым.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем ВАЗ. Мужчину отбросило и буквально тут же он попал под грузовик МАЗ. Водители вызвали "скорую", но пешеход скончался до приезда врачей.

В прокуратуре Коми начали проверку по факту ДТП, выясняется, в каком состоянии было дорожное покрытие.