Рослесинфорг обнародует планы на лесоустройство

С 1 января 2022 года регионы перестанут получать субвенции на лесоустройство. Эти полномочия переходят с регионального на федеральный уровень. Соответствующий закон вступит в силу с нового года. Но не все его положения сразу же "заработают", отмечают в Рослесинфорге.

К примеру, по новым правилам лесоустройство могут проводить только организации, в штате которых есть таксаторы - специалисты по оценке лесных запасов, прошедшие аттестацию и включенные в реестр. Поскольку на выполнение этого требования необходимо время, оно начнет действовать позже - с 1 марта 2023 года.

В Рослесинфорге передачу лесоустройства на федеральный уровень назвали историческим решением. За это выступали и лесные регионы Северо-Запада, которым попросту не хватало средств на выполнение важных полномочий. Лесоустройство - большой и затратный комплекс работ по оценке, учету и проектированию лесного хозяйства. Поскольку они не проводились вовремя, данные о зеленых запасах сильно устарели как в СЗФО, так и по всей стране. В таких условиях было не очень понятно, как строить работу лесной промышленности: невозможно эффективно распоряжаться ресурсами без актуальной информации о них.

Так, в Архангельской области, для экономики которой ЛПК всегда был локомотивом, достоверные данные имеются лишь о 20 процентах лесов.

В Вологодской - о 42 процентах. На лесоустроительные работы в Поморье требовалось 150 миллионов рублей в год, а субвенции из федерального бюджета составляли только 60 миллионов.

По данным Рослесинфорга, всего в 2022 году на лесоустройство из федерального бюджета выделят 2,5 миллиарда рублей, затем сумма будет возрастать и в 2024-м составит уже 4,8 миллиарда.

Заниматься лесоустройством будет Рослесинфорг. В ведомстве сообщили, что в первую очередь оно пойдет в Сибирь. Но это не значит, что федеральный план не коснется лесных территорий Северо-Запада - например, Архангельской и Вологодской областей.

"Окончательный список федеральных округов, регионов, конкретных лесничеств и территорий еще прорабатывается. Он в высокой степени готовности, будет обнародован до конца этого года", - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Рослесинфорга.

Лесоустроительный план формируется на двух уровнях. На первом - региональном - уровне субъекты РФ предлагают свои территории по ряду критериев: сроки давности таксации лесов, высокая доходность, судебные решения о проведении лесоустройства, приоритетные инвестпроекты и так далее. Эти сведения регионы вносят в свои лесные планы, которые утверждаются на десять лет.

Теперь работы могут проводить только организации, в штате которых есть специалисты по оценке лесных запасов

Затем на федеральном уровне из региональных предложений формируется общий план проведения лесоустройства и определяется объем его финансирования. Важно, что полученные данные будут доступны в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК). Региональные власти и лесопользователи смогут получать самую свежую информацию о ресурсах своей территории.

Как полагают специалисты, теперь лесоустроительные работы пойдут активнее, а это позволит вовлечь в экономический оборот новые участки, привлечь в тайгу инвестиции и создать новые рабочие места.