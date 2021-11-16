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16.11.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

Суд закрыл дело петербуржца, избившего педиатра из-за импортной прививки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Невский районный Петербурга суд за примирением сторон закрыл дело в отношении мужчины, который в конце апреля напал на педиатра поликлиники №33 за то, что врач не сделал его ребенку импортную прививку. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, с ходатайством о прекращении дела, возбужденного по статье "Хулиганство", обратился сам пострадавший медработник. Он заявил, что нападавший принес ему извинения, компенсировал моральный вред.

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Суд также учел, что ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности, у него есть двое несовершеннолетних детей и мужчина везде характеризуется положительно.

На врача мужчина напал после того, как отвел дочь на прием. Петербуржец рассчитывал, что его восьмимесячной дочери поставят французскую детскую вакцину, она довольно известна в родительской среде, ее часто обсуждают на форумах, но нюанс в том, что ее ставят исключительно по показаниям детям из групп риска, например, с ВИЧ-инфекцией или онкологическими заболеваниями. У юной пациентки таких показаний не было, о чем доктор сообщил родителям. Тогда мужчина несколько раз ударил его кулаками по лицу, потом повалил на пол и начал бить ногами.

Впоследствии телесные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью. Но для самого врача, а также учреждения важнее было то, что он получил моральную травму - на медика напали на рабочем месте, на глазах коллег и юных пациентов.

Впрочем, родитель на заседании заявил, что усвоил урок. Расследование уголовного дела вел Следственный комитет Петербурга. Мужчина длительное время находился под домашним арестом, и у него было достаточно времени подумать над своим поведением.

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