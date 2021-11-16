В Холмогорах открыли памятник юному Ломоносову

В селе Холмогоры Архангельской области к 310-летию Михаила Ломоносова, которое будет отмечаться 19 ноября, открыли памятник великому ученому.

Бронзовый бюст юному Мише установлен на улице Ломоносова рядом со школой, которая носит его имя. Автор - архангельский скульптор Сергей Сюхин.

Это второй памятник Ломоносову в Холмогорском районе, на его родине (первый открыт в родной деревне ученого на Курострове), а в Архангельской области это по счету уже одиннадцатый мемориал.

Как сообщили "РГ" в Ломоносовском фонде, в этом году также готовится открытие памятника студенту Ломоносову в немецком городе Фрайбурге, где учился Михаил Васильевич.

В Холмогорах скульптор изобразил юного Ломоносова в поморской одежде - именно в таких рубах с меховой оторочкой поморы, среди которых были и Миша с отцом, ходили раньше на летний промысел:

- Столько энергии в нем было - поломал все преграды и дошел до Москвы, - говорит Сергей Сюхин. - Мне хотелось показать Ломоносова в движении, его характер, его несгибаемую волю и силу духа. А смотрит Миша в сторону Москвы, конечно.

Как сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, этот памятник давно должен был появиться:

- Многие воспринимают Ломоносова, как 19-летнего парнишку, который с нуля сам себя создал. На самом деле та земля, то окружение, в котором он родился, воспитывался, и заложили основу для великих открытий и великих работ Михаила Васильевича.

По словам вице-президента Ломоносовского фонда Екатерины Прокопьевой, новый памятник - не только знак восклицания великому гению, но и знак уважения людям, которые живут и работают на земле Ломоносова.

Два миллиона рублей на памятник выделены из бюджета области и Ломоносовского фонда. В селе Холмогоры к юбилею ученого благоустроили также набережную, парк, культурный центр.