В МФЦ Псковской области стали выдавать справки о вакцинации с QR-кодами

В Псковской области в многофункциональных центрах начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации с напечатанным QR-кодом, сообщает пресс-служба правительства региона.

За первые несколько часов в МФЦ успели выдать более 500 таких сертификатов. Документ выдается на основании паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, а также справки о вакцинации, которую вручают в поликлиниках или в ТЦ после введения второй дозы прививки.

QR-коды в МФЦ можно было получить и раньше. Но сейчас поменялся принцип. Если раньше гражданин, у которого не было подтвержденного аккаунта в "Госуслугах", после вакцинации шел в МФЦ регистрировал там профиль на портале, а потом получал оттуда выписку, то сейчас регистрироваться не надо.

Гражданину просто выдают справку с кодом. Этот документ можно предъявлять при посещении общественных мест вместе с удостоверением личности.