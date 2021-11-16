В Мурманской области проведут исследование транспортной системы региона

В Мурманской области предстоит разработать новую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Для этого с одним из транспортных институтов недавно был заключен контракт на ряд научных исследований, в ходе которых предстоит проанализировать текущее состояние транспортной системы региона и Мурманской агломерации, разработать ее математическую модель. До 10 декабря эта работа должна быть завершена. Сейчас продолжается обсуждение тех проблем, которыми предстоит заняться представителям транспортной науки.

Эта необходимость стала очевидной после того, как минувшим летом организация пассажироперевозок в регионе была передана с муниципального уровня на региональный.

Один из главных вопросов - это маршрутная сеть, которая должна быть четко проанализирована, подчеркнул Сергей Коробков, директор компании "Электротранспорт", обслуживающей пассажирские маршруты Мурманска. Важно определить, как сегодня должны работать пассажирские маршруты, необходимо ли их дублирование, каким образом они должны быть взаимосвязаны. Это приблизит качество пассажироперевозок к уровню, установленному "Социальным стандартом транспортного обслуживания населения" от 2017 года. Чтобы проехать свой город из одного конца в другой, пассажир должен делать не более одной пересадки, утверждается в этом документе. Сегодня же в Мурманске до сих пор остаются районы, где общественного транспорта фактически нет.

- Как правило, в этих районах для него не подходят дороги, - отмечает Сергей Коробков. - Например, сейчас мы тестируем троллейбусы с автономным ходом, чтобы определить, где они могут работать. И выяснилось, что там, куда их необходимо отправить, нет дорог надлежащего качества. А значит, необходима их реконструкция или строительство. Такова ситуация в северной части Мурманска, существуют проблемы транспортных связей в восточном районе города. При этом во многих городах приоритетом является развитие именно общественного транспорта, потому что их жители уже задыхаются от автомобильных выхлопов, и в Мурманске также необходимо обратить на это внимание.

Еще одна проблема в том, что города в Мурманской области не имеют благоустроенных автовокзалов. Автовокзала нет даже в областном центре. Помещение, которое он занимал ранее, было несколько лет назад отдано под питейное заведение. Оставляет желать лучшего и качество междугородных пассажироперевозок. Сегодня большинство граждан, которые пользуются межмуниципальными маршрутами, вынуждены ездить в автобусах средней и малой вместимости, условия в которых далеки от комфортных. Пассажиры недовольны теснотой, нехваткой места для багажа, отсутствием нормальной вентиляции. Из этого следует, что в программе развития транспортной инфраструктуры необходимо указать четкие критерии, которым должен отвечать общественный транспорт - как городской, так и междугородный.

Одна из главных сложностей пассажироперевозчиков - износ транспорта. Сегодня средний возраст подвижного состава на муниципальных и межмуниципальных маршрутах составляет 9,3 года. Около 30 процентов автобусов и троллейбусов служат более десяти лет. Исследования НИИ автомобильного транспорта показали, что через семь лет работы транспорта себестоимость перевозок возрастает на 30-35 процентов, а производительность снижается на 40 процентов. До конца 2021 года для пассажирских маршрутов Заполярья будут приобретены 80 единиц транспорта, сообщили в областной администрации. Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, в 2022 году на обновление парка автобусов и троллейбусов предстоит направить около 800 миллионов рублей. На эти средства предполагается закупить не менее 85 единиц общественного транспорта. Цель - за три ближайших года обновить автобусно-троллейбусный парк до уровня, при котором средний возраст одной единицы транспорта не превышает пяти лет.

Один из главных вопросов - маршрутная сеть, которая должна быть четко проанализирована

Кроме того, в Мурманске предполагается продлить маршрутную сеть в те районы, куда до сих пор добирались только тесные и неудобные маршрутки. Речь идет о микрорайоне Роста, а в дальнейшем - об Абрам-мысе, отделенном от Мурманска Кольским заливом. Совсем недавно через Росту впервые прошел троллейбус с аккумуляторной системой, который способен преодолеть без контактной сети около 20 километров.