В Мурманской области сотрудников промышленности обязали привиться

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков. Об этом сообщили в областном оперштабе по эпидемиологической безопасности со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

- Эпидситуация по коронавирусу в регионе напряженная, заболеваемость населения держится на высоком уровне, - пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев. - Чаще всего коронавирусом заражаются трудоспособные граждане от 18 до 60 лет. Среди заболевших лидируют лица в возрасте 30 - 49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32 до 39 процентов. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни - активно проводить массовую вакцинацию.

Согласно постановлениям ведомства, до 17 декабря 2021 года охват профилактическими прививками от ковида на промышленных предприятиях должен составить 80 процентов.

На 16 ноября 2021 года в Мурманской области выявлен 271 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 83241. Наибольшее число заразившихся регистрируют в Мурманске, Мончегорске и Кандалакшском районе.