В музей в Великом Новгороде после реставрации вернулась древняя икона

В Новгородский музей-заповедник после 15-летней реставрации вернулась икона "Богоматерь Корсунская" в драгоценном серебряном окладе. Теперь икона займет свое постоянное место в экспозиции новгородского декоративно-прикладного искусства, сообщили в музее.

Икона занимала важное место в убранстве Софийского собора. Согласно описи 1736 года, располагалась святыня в южной части главного иконостаса и была крайней в местном ряду. В середине XIX века образ Богоматери был перемещен в западную паперть собора, а в начале XX столетия - в южную Мартирьевскую паперть. Во время Великой Отечественной войны икона была вывезена в Германию. После возвращения оттуда в 1947 году святыню направили на реставрацию в Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря, откуда передали в Великом Новгороде.

- Дошедший до нашего времени образ Богородицы представляет собой не единовременно созданное произведение, а сложную комбинацию разновременных частей, древнейшей из которых является серебряный оклад, - отметили в музее. - Исследователи относят время его создания к XII столетию и указывают на сходство с окладом другой древней иконы Софийского собора - "Апостолы Петр и Павел". Икона же была написана не ранее XVI века. Видимо она заменила обветшавший к тому времени почитаемый образ. На этот написанный заново список и был перенесен серебряный оклад.

С февраля 2005 года икона в окладе "Богоматерь Корсунская" находилась на реставрации в ВХНРЦ. Оклад был демонтирован с поверхности иконы. Реставраторы удалили с него загрязнение и окислы.