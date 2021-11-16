В Петербурге из реки выловили сумку с частями человеческого тела

В Петербурге в реке Смоленка обнаружена сумка, внутри которой находились части человеческого тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сумку нашел рабочий недалеко от моста Кораблестроителей, который соединяет Васильевский остров и остров Декабристов.

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине. Личность погибшего устанавливается.

Сотрудники силовых структур опрашивают свидетелей, просматривают записи с камер видеонаблюдения.