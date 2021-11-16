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16.11.2021 10:28
Рубрика: Экономика

В России появится еще одна особая экономическая зона

Текст: Василий Кошкин
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Ленинградской области. Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно правовых актов, ОЭЗ "Усть-Луга" разместится на территории Кингисеппского муниципального района.

В чем отличие ОЭЗ от офшоров

По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, ОЭЗ в Усть-Луге позволит создать условия для строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающего и газохимического производственного комплекса. Он позволит полностью заместить импортные полимеры в России.

"Получены подтверждения от двух потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за три года. Планируется создание более 5,5 тысячи рабочих мест", - отметил чиновник.

ОЭЗ создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей, туризма и портовой инфраструктуры. Налог на прибыль для всех типов ОЭЗ составляет 2% в федеральный бюджет и от 0 до 13,5% в региональные бюджеты; налог на имущество - 0% на 10 лет; транспортный налог - до 0% по решению региона.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Особые экономические зоны в РФ

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