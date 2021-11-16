В российской рыбопереработке выросла доля импортного сырья

В России растет доля рыбопродукции глубокой переработки, произведенной из импортного сырья. По данным Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, объем импортной рыбопродукции в России в 2021 году вырос приблизительно на 15 процентов и большая часть импорта идет на рыбоперерабатывающие фабрики сегмента B2C (бизнес - конечным потребителям).

Представители рыбопереработки отмечают растущий дефицит отечественного сырья: около 50-60 процентов перерабатывающих фабрик вынуждены работать на импортной мороженой рыбе.

За 2020 год российские рыбоперерабатывающие предприятия произвели 4,3 миллиона тонн продукции. Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, около 80 процентов этого объема составляет мороженая рыба. Что касается продукции глубокой переработки (в частности, рыбного филе), то на ее долю в общем объеме приходится порядка семи процентов.

По мнению председателя Рыбного союза Александра Панина, сегодня львиная доля государственной поддержки рыбной отрасли достается рыбодобывающим предприятиям и рыбофабрикам, работающим в прибрежной зоне, которые производят экспортную продукцию. Рыбопереработка, работающая в сегменте B2C, остается почти вне поля зрения государства. Конкретные меры стимулирования для этих предприятий "отсутствуют в принципе", считает эксперт. При этом очевиден тот факт, что на рост производства в сфере добычи и переработки рассчитывать сложно, так как сырьевая база существенно ограничена утвержденными квотами, и увеличить ее можно лишь с помощью экспедиционного промысла.

В качестве выхода высказываются предложения разработать отдельный закон о рыбопереработке, в этом документе необходимо уточнить само понятие "рыбопродукция глубокой переработки", поскольку на данный момент оно отсутствует. Необходимость в нем очень велика. По мнению Сергея Митина, из построенных в России за 2020 год двадцати рыбоперерабатывающих заводов большинство являются лишь "холодильниками" и к глубокой переработке отношения не имеют. Сегодня внутренний российский рынок нуждается в специализированных комбинатах по переработке рыбы, которые производили бы широкий ассортимент продукции, предназначенной в первую очередь для внутреннего рынка. Кроме того, закон должен определять, на какие государственные меры поддержки могут рассчитывать предприятия, которые будут соответствовать критериям, указанным в документе.

Это предложение вызвало бурную дискуссию. Представители рыбодобывающего бизнеса отмечают, что государственное регулирование в рыбном хозяйстве не должно сводиться к лоббированию отдельных его частей, и это касается как добычи, так и переработки. В частности, необходимо более четко определить цель проводимых реформ. В 2018 году перед отраслью была поставлена задача увеличить валютные поступления до восьми миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Потом этот уровень был признан слишком высоким и снижен до 6,5 миллиарда. Безусловно, валюта стране необходима, но следует также учитывать и потребности населения. Согласно официальной статистике, потребление рыбы в России достигло 21 килограмма в год на одного человека. Однако этот уровень не находит подтверждения со стороны производственных и таможенных данных, согласно которым среднестатистический житель России потребляет в год около 13 килограммов рыбы. В связи с этим необходимо "начать с конца": сформулировать критерии снабжения рыбой потребителей на российском внутреннем рынке и все дальнейшие меры поддержки участников рынка разрабатывать с учетом этих критериев.

Эксперты отмечают, что госрегулирование в рыбном хозяйстве не должно сводиться к лоббированию отдельно добычи или переработки

Не следует также забывать о современных бизнес-механизмах в сфере B2С, особенно цифровых, которых в связи с пандемией появилось достаточно много, считают отраслевые эксперты. В частности, ученые Калининградского государственного технического университета предложили создать типовую региональную систему персонального питания на основе местной сельскохозяйственной и морепродукции с использованием цифровой платформы "Питание XXI век". Цель этой работы - перевести рынок продавца в рынок покупателя, а рынок товаров - в рынок персонализированных услуг, чтобы каждая социальная группа покупателей могла получать сбалансированное питание по приемлемым ценам с учетом их доходов. Речь идет о сетевой пищевой системе, куда каждый житель может подключиться и в качестве автора новых рецептов, кулинара, маркетолога, логиста или перевозчика. Благодаря этому могут быть созданы горизонтальные связи, которые позволяют их участникам уменьшать затраты на питание с учетом выбора своего меню.

- Оценки показывают, что при бюджетных ценах суточного питания объем регионального рынка по целевым группам составит не менее 12 миллиардов рублей в год, а объем национального рынка - около одного триллиона рублей, - отмечают специалисты КГТУ в своем исследовании. - Такая цифровая трансформация, по минимальной оценке, может дать дополнительные объемы в ВВП рыбной отрасли, в 2,7 раза превышающие оборот организаций рыболовства и рыбоводства.