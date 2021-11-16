Вологодским сельхозпроизводителям компенсируют затраты на покупку кормов

Сельхозпроизводители из Вологодской области получат компенсацию затрат на покупку кормов для крупного рогатого скота. А причина в том, что выросла себестоимость молока. Об этом заявили в рамках IV Всероссийского молочного форума.

Производство молока и молочной продукции остается одним из востребованных направлений в вопросах продовольственной безопасности страны. На Вологодчине производят достаточное количество продукта, что дает возможность направлять его и на экспорт.

- Именно поэтому мы оказываем серьезную поддержку сельскому хозяйству, молочному животноводству. Несмотря на вызовы, которые перед нами поставила пандемия, экономические процессы, связанные с ростом стоимости зерновых, кормов, и иные сложные процессы, происходящие в мировой и российской экономике, мы гибко отреагировали на возрастающую стоимость молока. Увеличили господдержку, - заявил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. - Мы готовы предложить альтернативные решения, чтобы не только смягчить ситуацию, но и позволить молочному животноводству, сельхозтоваропроизводителям развиваться увереннее.

Нынешний год стал настоящим испытанием для вологодских хозяйств.

Себестоимость молока выросла на 20-22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, как прогнозируют эксперты, этот процесс может продолжиться из-за роста стоимости протеинсодержащих кормов, ГСМ и удобрений. В нынешнем году в регионе около шести месяцев использовали корма, которые были заготовлены еще в 2020-м, они были дешевле, чем те, что заготовлены в 2021-м. Так что следующий год с другими ценами будет непростым для молокопроизводителей.

Эксперты называют три основные причины, влияющие на стоимость сырья. Во-первых, повышение ключевой банковской ставки - стали дороже кредиты и фермеры раскладывают убытки на продукцию. Во-вторых, в стране выпускают недостаточное количество молока и приходится закупать за рубежом, а там прямая зависимость от курса доллара, что тоже влияет на изменение цены молочной продукции. В-третьих, больше стоит и упаковка. На фоне всех этих причин подорожали корма и кормовые добавки для скота.

Министерство сельского хозяйства России дополнительно направит в отрасль животноводства 10,6 миллиарда рублей субсидий. Они пойдут на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства. По прогнозам, Вологодская область получит 237 миллионов рублей.

Минсельхоз РФ дополнительно выделит 10,6 миллиарда рублей на животноводство

Увеличить ставки субсидий на поддержку собственного производства молока и мяса решили и в регионе. Дополнительно на эти цели выделили 500 миллионов рублей. В октябре на сессии Законодательного собрания поддержали также инициативу о дополнительном росте базовой ставки на собственное производство молока до 2,07 рубля за килограмм, а также более 270 миллионов рублей - на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и покупку сельхозтехники.

Отмечается, что с начала года закупочные цены на молочную продукцию уже выросли почти на 10-15 процентов.