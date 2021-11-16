Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2"

Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы республики Коми будут объявлены 25 и 26 ноября временно опасными, сообщили в республиканском минприроды. На эти территории могут упасть части ракеты-носителя "Союз-2".

25 ноября с 03.30 до 05.30 с космодрома "Плесецк" запланирован пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом. Резервная дата пуска - 26 ноября в это же время.

Опасность связана с тем, что во время пуска возможно падение отделяющихся частей ракет. Сотрудники минприроды и представители космодрома с 20 по 24 ноября проведут авиаобследование территорий. Население муниципалитетов, местные власти и предприятия оповещены.

Минприроды Коми просит граждан не посещать опасные районы во избежание чрезвычайных ситуаций.