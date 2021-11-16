Алексей Логвиненко рассказал о модернизации транспортной сети Ростова

Модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону позволит сократить время, которое горожане тратят на дорогу из отдаленных районов до центра города, до 25-35 минут вместо нынешних полутора часов. Об этом сообщил глава администрации донского мегаполиса Алексей Логвиненко.

На транспортном форуме в Москве власти Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Синара - Городские транспортные решения" о развитии трамвайного движения в Ростове-на-Дону. Глава администрации глава администрации Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с руководителями компании.

"Сотрудничество с опытным игроком позволит эффективно и своевременно реализовать мероприятия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года", - сообщил в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Правительственной комиссией по региональному развитию одобрена заявка Ростовской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита в 15,4 млрд рублей на модернизацию и создание инфраструктуры городского трамвая. Проект предполагает комплексный подход с использованием существующей трамвайной сети и строительство подземных и эстакадных конструкций.

- Его реализация позволит увеличить среднюю скорость движения трамвая с существующих 11 до 23 км/ч, а количество пассажиров трамвая вырастет в 10 раз, - отметил Алексей Логвиненко.

Как результат - в донском мегаполисе повысится качество услуг по перевозке пассажиров электротранспортом, а время, затрачиваемое на дорогу в центр города, с существующих полутора часов сократится до 35 минут.