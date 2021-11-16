Алексей Логвиненко рассказал о модернизации транспортной сети Ростова

Новости

В Португалии начальникам запретили после работы общаться с подчиненными о работе 21:43
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 21:08
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко рассказал о модернизации транспортной сети Ростова

Текст: Валерий Николаев
Модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону позволит сократить время, которое горожане тратят на дорогу из отдаленных районов до центра города, до 25-35 минут вместо нынешних полутора часов. Об этом сообщил глава администрации донского мегаполиса Алексей Логвиненко.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На транспортном форуме в Москве власти Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Синара - Городские транспортные решения" о развитии трамвайного движения в Ростове-на-Дону. Глава администрации глава администрации Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с руководителями компании.

Фото: администрация Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко: Мы сохраним исторический дух старейшей гимназии Ростова

"Сотрудничество с опытным игроком позволит эффективно и своевременно реализовать мероприятия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года", - сообщил в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Правительственной комиссией по региональному развитию одобрена заявка Ростовской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита в 15,4 млрд рублей на модернизацию и создание инфраструктуры городского трамвая. Проект предполагает комплексный подход с использованием существующей трамвайной сети и строительство подземных и эстакадных конструкций.

- Его реализация позволит увеличить среднюю скорость движения трамвая с существующих 11 до 23 км/ч, а количество пассажиров трамвая вырастет в 10 раз, - отметил Алексей Логвиненко.

Как результат - в донском мегаполисе повысится качество услуг по перевозке пассажиров электротранспортом, а время, затрачиваемое на дорогу в центр города, с существующих полутора часов сократится до 35 минут.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах