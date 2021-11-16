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16.11.2021 09:15

В ЮФО программа будет выявлять профессиональное выгорание у медсестер

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 259(8610)
Новое приложение Humanleads будет выявлять медсестер, находящихся в наиболее тяжелом стрессовом состоянии. Это должно предотвратить профессиональное выгорание сотрудников учреждений здравоохранения и повысить эффективность ухода за пациентами.

Контроль эмоций медицинского персонала происходит с помощью относительно простых алгоритмов - программ синтезирования интонации голоса и обработки текста. На основе полученных данных персонал распределят по группам. Далее в зависимости от проблем и потребностей конкретной медсестры будет подобрано руководство и даны советы для восстановления стабильного психологического состояния и повышения качества коммуникации с пациентами и коллегами.

Фото: Из личного архива Нины Гонзюх
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Система разрабатывается с учетом искусственного интеллекта, в том числе технологии обработки речи Natural Language Processing.

- Основная цель, которую мы ставили перед собой, разрабатывая это приложение, - повышение качества управления персоналом в медицинских учреждениях, в первую очередь, сокращение текучки среднего медперсонала. В решении этой задачи заинтересованы все стороны. Медсестры должны чувствовать себя на рабочем месте комфортно и безопасно. У врачей и старших медсестер не будет проблем из-за недоукомплектованности отделений, пациенты получат более качественное обслуживание, а в целом система здравоохранения снизит свои операционные расходы, - рассказал руководитель проекта Сергей Чичерин.

В перспективе по мере сбора данных и совершенствования системы эффективность ее работы будет повышаться.

- Основываясь на методах аффективных вычислений (изучение и разработка систем и устройств, которые могут распознавать, интерпретировать, обрабатывать и моделировать человеческие эмоции), возможно также решение и обратной задачи - синтезирование текста и голоса, способного в какой-то мере вызывать у человека те или иные поведенческие реакции. Данная разработка имеет большой потенциал как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Более того, стратегия предполагает создание системы, которая будет решать и другие смежные задачи управления персоналом, - считает Сергей Чичерин.

Ростовская область может стать пилотным регионом, где пройдет тестирование новой системы для мотивации медицинских сестер. Разработчики полагают, что приложение под названием Humanleads поможет достичь блестящих результатов. .

Между тем

В конце 2020 года в минздраве Ростовской области оценили дополнительную потребность в специалистах. Если исходить из нормативных документов, то на Дону амбулаторно-поликлинической службе и скорой помощи не хватает более 1800 врачей и более 3000 медработников среднего звена. Поэтому врачи просят активнее привлекать для дистанционного консультирования пациентов волонтеров - студентов медицинских колледжей и ординаторов медуниверситетов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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