Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов

Уровень туристического потока на курорты Краснодарского края в следующем году рассчитывают сохранить как минимум на текущем. К сентябрю 2021 года регион посетили 15 миллионов отдыхающих, а в планах на следующий год привлечь порядка 16 миллионов туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Не меньше, чем в этом году, 16 миллионов, если не больше", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".

По данным Ростуризма, общее число туристов в Краснодарском крае за этот год превысит показатели допандемийного 2019 года примерно на 15 процентов. Туротрасль в регионе восстановилась быстрее прогнозов. В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял второе место по абсолютному числу туристов после Москвы, обогнав Московскую область, Санкт-Петербург и Крым.