Курорты Краснодарского края не закроют зимой из-за COVID-19

Сложная ситуация с коронавирусом не приведет к закрытию зимних курортов на территории Краснодарского края. Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на форуме "Транспорт России", в крае будут принимать вакцинированных туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

- Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжат действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия, - отметил Вениамин Кондратьев.

Гостиницы и отели Краснодарского края с 1 августа заселяют только тех отдыхающих, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, либо переболевших в последние полгода. Также в регионе развернута большая сеть пунктов вакцинации - турист может въехать в гостиницу, если согласится привиться в течение трех дней прямо по месту отдыха.

Губернатор Кубани находится в Москве на выставке "Транспортная неделя - 2021". Он поучаствовал в запуске одной из мощнейших в России линий погрузки угля, которая разместится в порту Тамань.