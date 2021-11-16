На Кубани девушка погибла при столкновении поезда с автомобилем

В Краснодарском крае сегодня ночью в результате ДТП на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская - Староминская погибла 26-летняя девушка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции в 01.25. На остановочной платформе № 1 "Канеловский" пассажирский поезд сообщением Самара - Адлер столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2112.

"Как пояснил машинист, увидев на путях стоящую машину, он подал звуковой и световой сигнал, затем применил экстренное торможение, однако удара избежать не удалось. В итоге 26-летняя водитель, жительница Кущевского района, погибла на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Пострадавших пассажиров, следовавших в поезде, нет".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.