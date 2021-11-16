В Феодосии СК проверит смерть младенца в роддоме

В Крыму следователи начали проверку после публикаций в соцсетях о смерти ребенка во время родов в Феодосии. Родители обвиняют в трагедии медицинский персонал.

У 25-летней женщины беременность развивалась благоприятно, и на 41-й неделе ничто не предвещало сложных родов. Когда у пациентки начались схватки, медики поставили уколы анальгетика и сказали подождать. Но на следующий день сердце ребенка остановилось, а исследование плода на УЗИ констатировало его смерть.

- Женщина изложила хронологию событий и высказала позицию семьи о том, что ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым в результате халатных действий врачей, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления. - По поручению руководителя ГСУ Владимира Терентьева следственный отдел по Феодосии незамедлительно организовал проверку этих сведений. Предстоит тщательно изучить обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала при ее ведении, оказание дородовой помощи в момент принятия родов, изучить медицинскую документацию и назначить соответствующие экспертизы.

Как сообщила старший помощник прокурора РК Дария Бирюк, прокуратура проведет собственную проверку, чтобы дать оценку соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан, в том числе в части своевременного оказания медпомощи жительнице.