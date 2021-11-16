Ростовские биологи выяснили вредные свойства серебра

Ученые Южного федерального университета провели исследование, в котором впервые определили норму концентрации наночастиц серебра в почве и его воздействие на экологию.

Давно известны антибактериальные свойства серебра. Его применяли в лечебных целях еще древние алхимики. И по сей день ценный металл применяют в целом ряде отраслей: в пищевой, текстильной, медицинской и прочих.

Однако, как выяснили ростовские ученые, наночастицы серебра не всегда несут пользу. При попадании в землю они могут вызывать отравляющий эффект, убивать полезные микроорганизмы и даже влиять на безопасность продуктов питания.

Исследователи ЮФУ изучили, как это происходит. На вооружение они взяли метод биотестирования. Были изучены последствия загрязнения одной из самых плодородных земель в мире - чернозема, поскольку его состав напрямую влияет на безопасность продуктов и людей. Выяснилось, в определенной концентрации наночастицы серебра, попав в организм человека с продуктами, выращенными в загрязненной почве, могут нарушить обмен веществ.

"Чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается ее плодородие. Это было предсказуемо. Однако неожиданно было обнаружено, что отравляющий эффект не зависит от размера частиц серебра: и нано-, и микрочастицы серебра оказали примерно одинаковое по силе негативное воздействие. В то время как для других тяжелых металлов, таких как медь, цинк, хром, никель, наночастицы (1-100 нанометров) были более токсичны, чем микрочастицы (0,1-100 микрометра)", - рассказал заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.

Самым главным итогом исследования стало то, что ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на юге России. Она составляет 4,4 мг/кг.

Кстати, отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения, позднее экологические функции почвы восстанавливаются.

По словам экспертов, подобных данных нет ни в одной стране мира, сообщает пресс-служба университета. Результаты исследования опубликованы в журналах Plants и Applied and Environmental Soil Science.