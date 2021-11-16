В Гагре при попытке нападения на сотрудников МВД ликвидирован мужчина

В Абхазии при задержании вооруженных мужчин произошла перестрелка с сотрудниками милиции. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, правоохранители узнали о готовящемся нападении на милиционеров и взрыве в Гагре, создали специальную группу и попытались задержать подозреваемых. Одного из преступников ликвидировали, другой ранен.

- 16 ноября примерно в 7 часов утра в городе Гагра по улице В.Г. Ардзинба при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой, - говорится в сообщении ведомства.

При попытке взрыва гранаты был ликвидирован 22-летний злоумышленник. Второго преступника ранили в плечо, он доставлен в больницу.

Сейчас на месте перестрелки работают криминалисты, все улики направляются на экспертизу. Мотивы готовящегося нападения устанавливаются.